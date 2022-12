Spezialpolizei „besetzt“ Kosovo-Stadt – Serbien — RT World News

Belgrad protestiert gegen die Einschüchterung von Serben in der abtrünnigen Provinz durch ethnische Albaner

Mehrere hundert Polizisten, die den ethnisch albanischen Behörden in Pristina treu ergeben sind, wurden am Donnerstagabend im nördlichen Teil von Kosovska Mitrovica, der von serbischer Mehrheit bewohnten Stadt im Norden der abtrünnigen Provinz Kosovo, eingesetzt. Die Regierung in Belgrad hat den Umzug als illegal und Teil einer Reihe von Übergriffen gegen die örtlichen Serben bezeichnet.

Zwischen 300 und 350 Offiziere, darunter schwer bewaffnete Spezialeinheiten „in voller Kriegsmontur und mit gepanzerten Fahrzeugen“ trat am Donnerstag gegen 20:30 Uhr in Kosovska Mitrovica ein und „buchstäblich die ganze Stadt besetzt“ Petar Petkovic, der Kommissar der serbischen Regierung für den Kosovo, sagte Reportern auf einer Pressekonferenz kurz vor Mitternacht.

Die Anwesenheit dieser Beamten sei gemäß einem Abkommen von 2013, das die Beziehungen zwischen Belgrad und Pristina regelt, illegal, sagte Petkovic, der Premierminister Albin Kurti beschuldigte, versucht zu haben, rücksichtslos Gewalt zu provozieren. „Jeder weiß das sehr gut, spielt aber dumm und erlaubt Kurti, diese gefährlichen Aktionen zu starten, mit dem Ziel, das Brüsseler Abkommen zu begraben.“

Petkovic wies darauf hin, dass der Überfall auf Mitrovica am selben Tag erfolgt, an dem die kosovarische Polizei 42.000 Liter Wein von einem serbischen Familienweingut in Velika Hoca beschlagnahmt hatte – selbst nachdem sie angeboten hatte, eine Geldstrafe wegen angeblicher Steuerhinterziehung zu zahlen – und einen Tag nachdem schwer bewaffnete Beamte schikaniert worden waren Kinder und Mitarbeiter eines Kindergartens in Leposavic.

Es ist, als ob alles, was die Serben tun, angegriffen und bestraft werden muss.

Serbien erwäge nun die Rückkehr von bis zu 1.000 Sicherheitskräften in die Provinz, wozu es seit 1999 gemäß der Resolution 1244 des UN-Sicherheitsrates berechtigt sei, sagte Petkovic. Er warnte auch „die im Westen, deren Aufgabe es ist, Kurti bei der Stange zu halten" zu verstehen, dass Präsident Aleksandar Vucic es vollkommen ernst meinte, als er sagte, Serbien werde kein weiteres Pogrom im Kosovo zulassen.









In einer Erklärung aus Pristina heißt es, die Kosovo-Polizei sei dazu berechtigt „Kontrolle der Sicherheitslage und Durchsetzung des Gesetzes im ganzen Land“ und dass sein Einsatz in Mitrovica Teil davon ist „notwendige, angemessene und rechtmäßige Maßnahmen zur Durchsetzung des Rechts und der Entscheidungen der staatlichen Stellen des Kosovo.“

Das sagte der Sprecher der Regionalpolizei, Besim Hoti, der Belgrader Tageszeitung Politika „Kein Grund zur Sorge“ und dass der Einsatz war „vorbeugend“ um die Sicherheit der ethnischen Albaner in der Stadt mit serbischer Mehrheit zu gewährleisten.

NATO-Truppen übernahmen die Kontrolle über das Kosovo, nachdem sie 1999 78 Tage lang Serbien bombardiert hatten. Die provisorische Regierung der ethnischen Albaner erklärte 2008 die Unabhängigkeit, die Belgrad nicht anerkennt.

Die aktuellen Spannungen begannen Ende Juli, als Kurti unter Berufung auf das Brüsseler Abkommen ein Verbot serbischer Nummernschilder ankündigte. Serbien erhob Einwände und sagte, er habe es versäumt, eine der Bestimmungen des Dokuments umzusetzen. Pristina gab letzten Monat unter dem Druck der USA und der EU nach, aber Vucic sagte, er erwarte mehr „schwierige Zeiten“ voraus.