Ein junger Mann will bei Bremen auf einem Erntedankfest feiern – wird aber stattdessen von einem Erntefahrzeug erfasst. Spezialisten können den Schwerverletzten nach knapp einer Stunde befreien. Auch seine Angehörigen müssen sich die Retter kümmern.

Ein junger Mann ist bei Bremen schwer verletzt worden, als er mit beiden Beinen in einem Maishäcksler hängen blieb. Der 19-Jährige schwebe nicht mehr in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher. Am Samstagnachmittag wurde er mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Hamburg geflogen.

Bevor das Erntedankfest in Hülseberg begann, war der junge Mann bei den Vorbereitungen zum Ernteumzug auf das Maisfeld gegangen und bei der laufenden Ernte unter das Schneidwerk des Häckslers geraten. Der Mais wuchs hoch und der Häckslerfahrer konnte den 19-Jährigen vermutlich nicht sehen.

Der Schwerverletzte konnte nach knapp einer Stunde befreit werden, ein Landtechnikspezialist unterstützte die Feuerwehr. Zudem sei ein Facharzt aus Bremen hinzugezogen worden, berichtete die Feuerwehr. Die möglichen Folgen der schweren Verletzung seien noch unklar, so der Polizeisprecher.

„Bis zur Hüfte im Mähdrescher“

„Die Person steckte mit beiden Beinen bis zur Hüfte im Mähdrescher fest“, zitierte die „Bild“-Zeitung einen Feuerwehrsprecher. „Er hatte offensichtlich große Schmerzen und eine hohe Zahl an Verletzungen – das war für uns natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation.“ Der Sprecher weiter: „Wir haben den jungen Mann zunächst stabilisiert und darauf geachtet, dass die scharfen Messer keine weiteren Verletzungen verursachen. Zum Glück hatten wir auch Kollegen und Spezialisten hier, die sich mit der Maschine sehr, sehr gut auskennen. Das war sehr hilfreich.“

Der Polizeisprecher sagte, es gebe „viele Vermutungen“, warum der 19-Jährige in das Maisfeld eingedrungen sei. Nähere Angaben machte er allerdings nicht. Auch der Fahrer des Häckslers sowie Augenzeugen und Angehörige mussten nach Angaben der Feuerwehr von den Einsatzkräften versorgt werden. Auch ein Notfallseelsorger war im Einsatz.

Erst vor zehn Tagen wurde eine 62-jährige Frau auf einem Feld im Saarland von einem Maiserntegerät erfasst und lebensgefährlich verletzt. Nach Angaben der Polizei war sie gerade mit ihrem Hund spazieren, als sich dieser losriss und in das Maisfeld lief. Die Frau folgte ihm und geriet in das Erntegerät. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, doch auch der Hund erlitt schwere Verletzungen und musste eingeschläfert werden.