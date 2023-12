Op de luchthavens van Dresdner vormen ze aan het einde van hun leven een politiemacht. Na 47 jaar actief te zijn geweest in de S-Bahn-dienst voor speciale operaties, was het een kwestie van praten met de federale politie MDR SACHSEN. Die persoon haatte de Angaben zufolge a Messer bei sich. Bij de federale politie was dit niet het geval.

Der 47-Jährige war gegen 8:35 Uhr vom Zugpersonal konrolliert be, hatte jedoch keinen Fahrschein dabei. Als u weigert, laat het ons weten en de federale politie zal worden bevolen. De functionarissen plaatsten vervolgens zware signalen op de Oekraïense reispas dat u moest vertrekken voordat u vertrok. Als ik een Polizist ben die bereid zou zijn Führer te zijn, zorg dan voor de Mann en Messer en bedrohte die functionarissen. Deze set Pfeffer spray is nooit meer gebruikt. Deze functionarissen zorgen ervoor dat de veiligheid van de wagons en de veiligheid van de voertuigen gewaarborgd is, zodat alle onbeschermde personen in het Gefahrenbereich kunnen worden afgelost.