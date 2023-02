Spezia vs. Neapel – Fußballspielbericht – 5. Februar 2023

Zwei Tore von Stürmer Victor Osimhen verhalfen dem Tabellenführer der Serie A Napoli am Sonntag zu einem komfortablen 3:0-Sieg gegen Spezia, was die Gastgeber zu einer dritten Niederlage in Folge verurteilte.

Flügelstürmer Khvicha Kvaratskhelia brachte Napoli zwei Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit per Elfmeter in Führung, nachdem der Ball den Arm von Verteidiger Arkadiusz Reca im Strafraum getroffen hatte.

– Stream auf ESPN+: LaLiga, Bundesliga, mehr (US)

Osimhen hätte die Führung der Gäste in der 61. Minute verdoppeln können, aber sein Versuch wurde wegen eines Fouls an Spezia-Verteidiger Mattia Caldara ausgeschlossen.

Der Nigerianer traf jedoch sieben Minuten später mit einem Kopfball aus kurzer Distanz nach einem Fehler von Spezia-Verteidiger Ethan Ampadu.

Ein weiterer Fehler der Spezia-Abwehr bescherte Osimhen mit seinem 16. Saisontor in der 73. Minute die Chance zum 3:0, ein persönlicher Rekord.

Napoli baute seinen Vorsprung auf den Tabellenzweiten Inter Mailand vorläufig auf 16 Punkte aus. Spezia blieb 17. und schwebte fünf Punkte über der Abstiegszone.