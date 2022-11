Spencer Tunick versammelt 2.500 Freiwillige für ein Massen-Nacktfoto-Shooting am Bondi Beach

Geschrieben von Von JackGuyChristian Edwards, CNN

Rund 2.500 Menschen zogen sich am Samstag für ein Nacktfoto-Shooting am australischen Bondi Beach aus, um das Bewusstsein für Hautkrebs zu schärfen.

Die Menge versammelte sich, um an der neuesten Arbeit des US-amerikanischen Fotokünstlers Spencer Tunick teilzunehmen, der für Nacktfotos an wichtigen Sehenswürdigkeiten auf der ganzen Welt bekannt ist.

„Wir haben die Gelegenheit, das Bewusstsein für Hautuntersuchungen zu schärfen, und ich fühle mich geehrt … hierher zu kommen, meine Kunst zu machen und einfach den Körper und den Schutz zu feiern“, sagte Tunick laut Reuters am Strand in Sydney.

Spencer Tunick fotografierte Teilnehmer am Bondi Beach. Anerkennung: Don Arnold/WireImage/Getty Images

Eine der Teilnehmerinnen, Robyn Lindner, sagte, sie sei wegen der Teilnahme nervös gewesen.

„Ich hatte insgeheim Angst (und) letzte Nacht muss ich gestehen, dass ich dachte: ‚Was habe ich getan?‘ Aber es war großartig, alle hatten eine wirklich gute Stimmung, alle waren wirklich respektvoll und es hat sich einfach sehr lustig angefühlt“, sagte Lindner der Agentur.

Es ist Tunicks viertes Projekt in Australien, nach einem Dreh im Jahr 2010, bei dem er rund 5.500 Menschen im berühmten Opernhaus von Sydney versammelte.

Tunick arbeitet mit Skin Check Champions zusammen, einer Wohltätigkeitsorganisation, die kostenlose, lehrreiche Hautcheck-Kliniken betreibt. Die Installation fiel mit der australischen National Skin Cancer Action Week zusammen, bei der Scott Maggs, der Gründer der Wohltätigkeitsorganisation, jeden im Land auffordern wird, sich einer Hautuntersuchung zu unterziehen.

Das Shooting wurde entwickelt, um das Bewusstsein für Hautkrebs zu schärfen. Anerkennung: Saeed Khan/AFP/Getty Images

Maggs gründete Skin Check Champions im Jahr 2010, nachdem sein Freund Wes Bonny im Alter von 26 Jahren an Hautkrebs gestorben war. Die Wohltätigkeitsorganisation hat seitdem Unterstützung von Größen wie dem britischen Geschäftsmann Richard Branson erhalten – und hofft, dass Tunicks starke Fotos weltweite Aufmerksamkeit erregen werden die Krankheit.

„Wir streben ein Minimum von 2.000 Teilnehmern an, um die über 2.000 Aussies zu repräsentieren, die jedes Jahr an Hautkrebs sterben“, sagte Maggs in einer Pressemitteilung.

„Wenn das Opernhaus von Sydney an einem kalten Morgen im März 2010 5.500 Zuschauer erreicht, hoffen wir, unser Ziel von 2.500 zu erreichen“, sagte er. „Jeder ist willkommen, daran teilzunehmen, wir heißen alle Körpertypen, Geschlechter und Rassen willkommen – mit der Leidenschaft, Hautkrebs in seinen Spuren zu stoppen.“

Tunick sagte in einer Erklärung, es sei „eine Ehre, Teil einer Kunstmission zu sein, um das Bewusstsein für die Bedeutung von Hauttests zu schärfen“ – und fügte hinzu, dass er selbst von der Kampagne profitieren würde, da er überzeugt war, seinen ersten Skin zu bekommen nach 10 Jahren einchecken.

Tunick hat rund 100 großformatige Nacktfotos an öffentlichen Orten auf der ganzen Welt inszeniert, von München bis Mexiko-Stadt, wo er angeblich 18.000 nackte Teilnehmer fotografierte.

Aber diese Aufnahmen sind nicht einfach. Als sich Tausende von Freiwilligen ausziehen, ist bekannt, dass Beamte der Stadt eingreifen – was bei mehreren Gelegenheiten zu Tunicks Verhaftung führte.

Tunick war einst in einen Streit zwischen dem Obersten Gerichtshof der USA und New Yorks damaligem Bürgermeister Rudi Giuliani verwickelt, der glaubte, dass die Stadt „irreparabel geschädigt“ würde, wenn einer der Dreharbeiten dort stattfinden würde.

Im Jahr 2018 verbot eine australische Supermarktkette Tunick, ein Shooting auf dem Parkplatz eines ihrer Geschäfte in Melbourne abzuhalten – eine Entscheidung, die schließlich nach einer hochkarätigen Petition aufgehoben wurde.