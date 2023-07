Der Abstieg ist verdaut und abgehakt. Die Lust auf die neue Saison ist groß. Königsblau startet am Samstag (1. Juli) beim Freundschaftsspiel SC Spelle-Venhaus – FC Schalke 04 in die neue Saison. Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis muss sich erstmals beweisen.

Der S04-Fans Mit Spannung erwarten die Fans das Freundschaftsspiel zwischen Spelle-Venhaus und dem FC Schalke 04. Den Fans brennen zahlreiche Fragen unter den Fingernägeln: Wie präsentieren sich die Neuzugänge Paul Seguin, Bryan Lasme und Ron Schallenberg? Welches Trikot wird Schalke tragen? Und auf welche Formation setzt Trainer Thomas Reis?

Spelle-Venhaus – FC Schalke 04 im Live-Ticker

Wir begleiten für Sie das erste Testspiel SC Spelle-Venhaus – FC Schalke 04. In unserem Live-Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden und versorgen Sie mit allen Informationen.

SC Spelle-Venhaus – FC Schalke 04 0:0 (-:-)

Startaufstellung: Müller – Ouwejan, Kaminski, Greiml, Aydin – Schallenberg, Seguin – Idrizi, Kozuki – Polter, Topp

Tore:

19′: Gute Chance für S04! Seguin schlägt eine Flanke gefühlvoll aus dem Halbfeld in den Sechzehner. Polter setzt sich im Kopfballduell durch, verfehlt das Tor aber knapp. Eine gute Szene der beiden Schauspieler.

15′: Daran ändert auch ein Freistoß aus guter Position nichts. Marcin Kamsinki setzt den Ball aus knapp 25 Metern Entfernung ein paar Meter über den Kasten. Es bleibt beim 0:0.

12′: Das erste kleine Zwischenfazit ist eine hektische erste Viertelstunde. Königsblau hat es bisher nicht geschafft, die Kontrolle über das Spiel zu erlangen.

7′: Hier versteckt sich der Regionalliga-Aufsteiger keineswegs. Die Gastgeber, die am 20. Juni mit der Saisonvorbereitung begonnen haben, spielen mit und machen immer wieder gute Offensivmanöver.

2′: Und es geht gut weiter… Diesmal sind es die Gastgeber, die gefährlich nach vorne kommen. Doch nach einem guten Angriff über den linken Flügel prallt der Kopfball des Stürmers nur am Pfosten ab. S04-Keeper Müller hätte nur hinterher schauen können. Glück für Blau und Weiß.

1′: Auf geht’s! Und wie… Idrizi schießt nach 20 Sekunden fast das erste Tor. Der Keeper des SC Spelle-Venhaus fälscht den Schuss zur Ecke ab – doch der landet schwarz-weiß.

14:59 Uhr: Die Mannschaften kommen auf das Spielfeld. Als Kapitän führt Innenverteidiger Marcin Kaminksi die Königsblauen an. Das Spiel wird in Kürze bekannt gegeben.

14:57 Uhr: Mittlerweile fehlen S04 heute sechs Profis. Henning Matriciani, Rodrigo Zalazar und Kenan Karaman sind nach ihren Länderspielen noch im Urlaub. Ibrahima Cisse ist weiterhin bei der U23 Malis im Einsatz und Ralf Fährmann (Muskelfaserriss) und Marius Bülter (Lebensmittelvergiftung im Urlaub) sind verletzt bzw. nicht wieder fit.

14:45 Uhr: Eine Viertelstunde vor Anpfiff ist das Geheimnis der ersten Startelf dieser Saison gelüftet. Thomas Reis startet wie folgt: Müller – Ouwejan, Kaminski, Greiml, Aydin – Schallenberg, Seguin – Idrizi, Kozuki – Polter, Topp. Somit können drei der vier Neuzugänge gleich ihr S04-Debüt feiern.

14.35 Uhr: Der Countdown zum ersten Test der Sommervorbereitung läuft. Es dauert noch knapp eine halbe Stunde, bis das Spiel im Emsland angepfiffen wird. Die Anspannung und Vorfreude aller Beteiligten dürfte langsam zunehmen.

14:13 Uhr: Der direkte Aufstieg ist das Hauptziel des FC Schalke 04. Was denken Sie?

11:56 Uhr: Wenige Stunden vor Anpfiff lüftete der FC Schalke 04 das große Geheimnis. Wie das neue Trikot aussieht und welchen Haken es hat, Das erfahren Sie hier!

10:39 Uhr: Was die Schalke-Fans wohl noch mehr beschäftigt, ist die Frage nach dem neuen Trikot: Bisher hat Schalke 04 kein neues Trikot vorgestellt. Der Grund: Es gibt noch immer keinen neuen Hauptsponsor. Nun stellt sich die Frage: Welches Trikot trägt der FC Schalke 04 gegen Spelle-Venhaus? Spätestens um 15 Uhr wissen wir mehr.

09.45 Uhr: Schalke dürfte auch mit großem Interesse auf seine Neuzugänge aus der eigenen Jugend blicken. Toptalent Keke Topp gehört erstmals zum Profikader und Juwel Assan Ouedraogo gehört nun zum Kader von Trainer Thomas Reis.

09:26: Beim FC Schalke 04 blicken die Fans vor allem auf die Neuzugänge: Mit Ron Schallenberg, Bryan Lasme, Marius Müller und Paul Seguin hat Königsblau bereits vier neue Spieler vorgestellt, weitere sollen in den kommenden Wochen folgen.

09.05: Kommen wir zum Gegner: Schalke reist zum ersten Testspiel des Jahres an die Grenze zu Niedersachsen. Dort trifft man auf den SC Spelle-Venhaus. Der Verein stieg in der vergangenen Saison von der Oberliga Niedersachsen in die Regionalliga Nord auf.

8:45 Uhr: Das Spiel wird im Getränke-Hoffmann-Stadion in Spelle (Niedersachsen) ausgetragen. Anstoß ist um 15 Uhr. Schiedsrichter ist Jost Steenken.

Samstag, 01. Juli, 08:22: Hallo und herzlich willkommen zum ersten Testspiel der neuen Saison. Heute trifft der FC Schalke 04 auf den SC Spelle-Venhaus.