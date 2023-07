Ein Spaziergänger hat einen toten Mann in einem Gebüsch am Pastor-Batsche-Weg in Spelle (Kreis Emsland) gefunden. „Ein Verschulden Dritter ist nicht ausgeschlossen“, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.

Aus taktischen Gründen könne die Polizei den Fund ab Mittag nicht mehr veröffentlichen, sagte eine Sprecherin in Lingen. Den Angaben zufolge wurde die Leiche im Bereich einer Bürgerversammlung gefunden. Die Ermittlungen dauern an.