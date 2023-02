Nadat Engeland de eerste Test won maar de tweede verloor in een boeiende nederlaag van één punt, beoordelen we de spelers van de toeristen op 10…

Ben Duckett-7

Eerste test: 84 van 68 ballen, 25 van 27 ballen

Tweede test: 9 van 21 ballen, 33 van 43 ballen

Voordat Engeland naar Nieuw-Zeeland vertrok, waren er vragen of Duckett in staat zou zijn om de vorm die hij toonde tijdens de 3-0 overwinning op Pakistan in uiterst vriendelijke slagomstandigheden tijdens deze tour voort te zetten.

Maar de linkshandige heeft laten zien dat hij een meer dan capabele testopener is in deze twee wedstrijden terwijl hij voortbouwde op die sterke prestatie tegen het einde van vorig jaar.

De enige teleurstelling zal zijn dat hij de hoogtepunten van de eerste innings op Mount Maunganui niet helemaal evenaarde, waar hij 84 kraakte van slechts 68 ballen, waaronder 14 vieren.

Zak Crawley-5

Eerste test: 2 van 12 ballen, 28 van 39 ballen

Tweede test: 2 van 12 ballen, 24 van 30 ballen

De speler in het team met de meeste vraagtekens boven hem hangen na deze reeks, terwijl Crawley opnieuw worstelde om zichzelf op te dringen aan de top van de rangorde voor Engeland.

Zijn hoogste score van 28 op deze tour kwam in de tweede innings van de eerste Test toen Engeland zegevierde met 267 runs, terwijl hij tweemaal werd ontslagen wegens enkele cijfers.

Hoofdcoach Brendon McCullum en aanvoerder Ben Stokes hebben tot nu toe echter vertrouwen getoond in Crawley en het is waarschijnlijk dat ze vastbesloten zullen blijven om de 25-jarige te helpen het talent waarvan hij op Test-niveau een glimp heeft laten zien, volledig te ontsluiten.

Nieuw-Zeeland versloeg Engeland met één punt – wedstrijdoverzicht Engeland: 435-8 dec (Brook 186, Root 153no; Southee 5-24), 256 (Root 95; Wagner 4-62). Nieuw-Zeeland: (v/o) 209 (Southee 73; Broad 4-61), 483 (Williamson 132, Blundell 90, Latham 81, Conway 61, Mitchell 54; Leach 5-157).

Ollie paus – 7

Eerste test 42 van 65 ballen, 49 van 46 ballen

Tweede test 10 van 6, 14 van 27 ballen

Iets van een wisselvallige tour voor de slagman nr. 3 van Engeland, die sterke starts maakte in beide innings in de eerste Test, maar de scorers nauwelijks lastig viel in de tweede.

Zijn 49 toen Engeland galoppeerde naar een overtuigende overwinning op Mount Maunganui kwam uit slechts 46 ballen en omvatte vijf vieren en drie zessen, wat aantoont hoe hij past in de aanvalsfilosofie van het team.

Hij was echter niet in staat om dat te repliceren in de tweede Test nadat hij was ontslagen wegens lage scores, maar hij bewees wel zijn waarde in het team als close-in fielder met een paar spectaculaire vangsten.

Afbeelding:

Joe Root was terug tussen de runs in Nieuw-Zeeland





Joe Root – 9

Eerste test 14 van 22 ballen, 57 van 62 ballen

Tweede test 153 van 224, 95 van 113 ballen

Tweede Test 1-29 van 12 overs

Nadat hij vorig jaar afstand deed van de aanvoerdersband, blijft Root laten zien waarom hij wordt beschouwd als een van de grootste spelers in de geschiedenis van Testcricket met een aantal geweldige vertoningen in beide wedstrijden van deze serie.

Een briljante 153 die Engeland niet hielp herstellen in de eerste innings van de tweede Test, gevolgd door een stevige 95 in een verliezende poging in de tweede innings, ging met een mooie halve eeuw om de overwinning te helpen behalen in de eerste wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland.

Root eindigde inderdaad als de op één na hoogste puntenscorer van Engeland in de reeks met een totaal van 319 tegen een gemiddelde van 106,33.

Lijst met testwedstrijden die zijn gewonnen door een volgend team 1894: Sidney – Engeland versloeg Australië met 10 runs. 1981: Headley – Engeland versloeg Australië met 18 runs. 2002: Sidney – India versloeg Australië met 171 runs. 2023: Wellington – Nieuw-Zeeland versloeg Engeland met één punt.

Harry Brook – 9

Eerste test 89 van 81 ballen, 54 van 41 ballen

Tweede test 186 uit 176, 0 uit 0

Tweede Test 1-25 van 8 overs

Ongetwijfeld een van de meest opwindende spelers in elke vorm van cricket op dit moment, werd Brook uitgeroepen tot speler van de serie voor meer verbluffende bijdragen met de knuppel in beide tests.

Na een halve eeuw te hebben gescoord in beide innings van de eerste, was zijn 186 van slechts 176 ballen in de eerste innings van de tweede Test een zinderend optreden met 24 vieren en vijf zessen.

Ook al werd hij in de tweede innings in Wellington uitgeschakeld zonder een bal onder ogen te zien, buiten zijn schuld om, Brook eindigde toch als Engeland’s leidende puntenscorer in Nieuw-Zeeland met 329. Hij claimde ook zijn eerste Test-wicket toen hij Kane Williamson wegstuurde in de tweede innings van de tweede Test.

Afbeelding:

Harry Brook zette zijn uitstekende start van zijn testcarrière in Engeland voort





Ben Stokes-7

Eerste test 19 van 28 ballen, 31 van 33 ballen

Tweede test 27 van 28, 33 van 116 ballen

Tweede Test 0-16 van twee overs

Gehinderd door een knieblessure, die vooral duidelijk bleek tijdens het slaan tijdens de tweede innings terwijl Engeland op jacht was naar de overwinning in Wellington, toonde Stokes niet zijn best met de knuppel of de bal in deze reeks.

Zijn vier innings leverden 110 runs op met een gemiddelde van 27.50, terwijl de aanvoerder zich beperkte tot het bowlen van slechts negen overs in beide wedstrijden.

Er zullen een paar critici zijn die de beslissing om de follow-up in Wellington af te dwingen ook in twijfel trekken nadat Nieuw-Zeeland uiteindelijk met één punt zegevierde, hoewel het waarschijnlijk is dat hij er weinig aandacht aan zal schenken gezien het buitengewone succes dat het team verder zo heeft genoten. ver in zijn regering.

Afbeelding:

Ollie Pope nam een ​​aantal mooie vangsten op korte been in de tweede Test





Ben Foakes-7

Eerste test 38 van 56 ballen, 51 van 80 ballen

Tweede test 0 uit 5, 35 uit 57 ballen

Het debat zal ongetwijfeld woeden over de vraag of Foakes in het team moet blijven als Jonny Bairstow terugkeert van een blessure, maar de wicketkeeper bewijst dat hij een verzekerde aanwezigheid is.

Hij registreerde zes ontslagen achter de stronken tijdens de reeks van twee wedstrijden tegen Nieuw-Zeeland en heeft Stokes en McCullum genoeg te overwegen gegeven als het gaat om hun wicketkeeper-opties.

Foakes is ook een bruikbare slagman van een lagere orde, hoewel hij slechts de halve eeuw haalde, die in de eerste test kwam.

Afbeelding:

Ollie Robinson maakte indruk tegen met de bal





Ollie Robinson-7

Eerste Test 4-54 van 19 overs, 1-34 van acht overs

Tweede Test 0-31 van 12 overs, 1-84 van 28 overs

Eerste test 15 niet van 11 ballen, 39 van 48 ballen

Tweede test 18 van 29 ballen, 2 van 15 ballen

Robinson trapte niet helemaal door vanaf de hoogtepunten van de eerste innings van de eerste Test, waar hij vier wickets pakte, maar hij bowlde economisch in beide wedstrijden.

Hij had de pech dat hij vooral in de tweede Test niet meer wickets nam, wat een rechtvaardige beloning zou zijn geweest voor hoe goed hij anders zou bowlen.

De 29-jarige heeft zijn naam stevig in de strijd gegooid voor de thuistests van deze zomer tegen Ierland en Australië, waarbij Mark Wood en Jofra Archer naar verwachting beide dan weer beschikbaar zullen zijn.

Afbeelding:

De Engelse Ben Stokes worstelde de hele reeks met een knieprobleem





Stuart Breed – 8

Eerste test 1-72 van 17 overs, 4-49 van 15 overs

Tweede test 4-61 van 14,2 overs, 1-29 van 24 overs

Tweede test 14 van 17 ballen, 11 van 9 ballen

Een van de drie Engelse bowlers die eindigden met 10 wickets tijdens deze tour, het is moeilijk te geloven dat amper een jaar geleden er vragen waren of zijn internationale carrière voorbij was.

Op 36-jarige leeftijd blijft Broad echter een gevaarlijk openingspartnerschap vormen met James Anderson en was hij in bijzonder verwoestende vorm tijdens de tweede innings van de eerste Test toen Engeland zegevierde.

Hij volgde die vier wickets op met nog eens vier in de eerste innings van de tweede Test in Wellington, hoewel het uiteindelijk Nieuw-Zeeland was dat als beste uit de bus kwam in dat duel.

James Andersen – 8

Eerste test 3-36 van 16,5 overs, 4-18 van 10,3 overs

Tweede Test 3-37 van 10 overs, 0-77 van 27 overs

Tweede test 4 uit 6 ballen (tweede innings)

De andere helft van het Engelse new-ball-partnerschap bowlde zo goed tijdens de eerste Test, met matchcijfers van 7-54, dat hij terugkeerde naar de nummer 1-plek op de wereldtestranglijst voor bowlers.

De tweede test bleek niet zo vruchtbaar, maar de 40-jarige beëindigde de reeks nog steeds met 10 wickets op zijn naam tegen een gemiddelde van 16,80 en een economisch tarief van 2,61 runs per over.

Hij en Broad hebben nu ook het record voor het meest effectieve bowlingpartnerschap in de geschiedenis van Test, met samen meer dan 1.000 wickets.

Afbeelding:

Jack Leach pakte vijf wickets in de tweede innings





Jack Leach – 8

Eerste test 1-84 van 18 overs, 1-25 van 11 overs

Tweede test 3-80 van 17 overs, 5-157 van 61,3 overs

Tweede test 5 van 6 ballen, 1 van 31 ballen

De linkerarmspinner is een speler die constant zijn plaats lijkt te hebben in het team dat in twijfel wordt getrokken, maar toch keer op keer zijn waarde aan de kant bewijst.

Leach bowlde bijzonder effectief in een verliezende poging in de tweede Test, met wedstrijdcijfers van 8-237 inclusief een vijf-voor in de tweede innings van Nieuw-Zeeland.

In totaal claimde hij 10 wickets over de twee wedstrijden met een economisch tarief van 3,21 runs per over van de teamhoge 107,3 ​​overs die hij over die Tests gooide.

Wat is het volgende?

Het Engelse white-ball team is momenteel binnen Bangladesh voor een tour die bestaat uit drie eendaagse internationals en drie T20 internationals, en begint op 1 maart. De volgende testwedstrijd van Engeland is tegen Ierland bij Lord’s, vanaf donderdag 1 juni.