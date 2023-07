Aachen Mehrere Stunden lang hielt ein Flüchtling ein Großaufgebot der Polizei im Aachener Ostbezirk in Atem.

Gefährlicher Fluchtversuch: Offenbar um einer Festnahme zu entgehen, versuchte ein Mann am Dienstagmorgen im Aachener Ostbezirk über mehrere Dächer zu fliehen. Foto: MHA/privat

Spektakuläre Flucht über das Dach endet in Handschellen

SEK-Einsatz in Aachen

edi aFhngdun chan eam nMa,n rde im cdVhtera estehn ,osll an ineme rceuhtvens ltuöTsntdekig gtiibeelt sawgnee uz i,sen tha ma nntisorageDmeg nieen kekeusapätnrl nzleoztaesiiiP gusltösa.e

anhc aAgessu red ioziPel awr dre Mnan snuhätz about heeemrr hceDär and nBekaol tcfeeütg,hl caendhm die eaentmB hin egneg 8.03 rhU ni erein unohngW im crBeeih rde telakieustßaSnr im eercnahA ireOevlstt salenet oweltl.n cAhu n ei nddSenommarook dre lizPoei awr im ztEns;ia edi euFwererh tnepans nie pnchurutSg fau.

Ster geneg 1.230 rhU enkont edr itergVdchäe cheilcsßhil egftsas n,edwre adnchme re strucve aeht,t brüe eein hftnreiHo dsa iWete uz n.usceh

eiW die ieioPzl iltmetiet, losl red ,nanM dre ürbe enkeni esenft otWshinz eervfü,g mi eZashnmanmug tim eneim husvreecnt ngttlkdsTiöeu am dbaeangstSma mi hBicree dse eaerhcnA sliteKrspaaze gehusct odenrw si .ne he wured lgväuofri emneomfeng.ts treWiee mfroninaIoent nrwae ebi erd assanatactflSatthw am hrmoctonegitwM ncoh Hinweis von Natleerh.

irW cbeirhnt dh.twer