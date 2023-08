Es war das Schreckensszenario des letzten Sommers, als Putin in Deutschland nach und nach das Gas abdrehte: Die Energiequelle könnte so knapp werden, dass der Staat die Verteilung übernehmen müsste. So weit kam es nicht, auch weil die Stauseen aus anderen Quellen befüllt wurden. Ist die Versorgung diesen Winter bereits gesichert?

Trotz gut gefüllter Gasspeicher sieht die Bundesnetzagentur „Restrisiken“ für die Energieversorgung im kommenden Winter – und will erneut zu Einsparungen aufrufen. Nach dem Verlust des russischen Gases gibt es stabile andere Bezugsquellen. „Es wäre noch verfrüht, Entwarnung zu geben“, sagte Klaus Müller, Präsident der Behörde, gegenüber der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Restrisiken bleiben bestehen.“ Dazu gehört ein sehr kalter Winter in Europa. „Der russische Präsident Wladimir Putin könnte auch Südosteuropa den Gashahn zudrehen. Angriffe auf Pipelines bleiben ein Horrorszenario.“

Die deutschen Gasspeicher sind derzeit zu etwa 90 Prozent gefüllt – und damit deutlich gefüllter als im Sommer letzten Jahres. Zudem hätten Industrie und Haushalte ihren Verbrauch reduziert und es müsse weniger Gas ins Ausland weitergeleitet werden, sagte Müller. Dennoch werde er „nochmals zum Sparen und schonenden Umgang mit Gas aufrufen, wenn die Heizperiode naht“.

„Ich kann hoffen, dass es glimpflich ausgeht“

Auch „Wirtschaftsweise“ Veronika Grimm warnte, dass die Gasversorgung durchaus wieder knapp werden könne – trotz der inzwischen errichteten Flüssiggasterminals. „Es gibt immer noch Länder in Europa, die russisches Gas kaufen, und wenn die Lieferung unterbrochen würde, müssten wir eilig helfen“, sagte der Wirtschaftswissenschaftler den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Was für den letzten Winter galt, gilt auch für diesen Winter. Und man kann hoffen, dass es wieder reibungslos läuft.“ Idealerweise würde die Bevölkerung „in ähnlicher Weise wie im letzten Jahr sensibilisiert – und dann sparsamer heizen“.

Die Gasspeicher gleichen Verbrauchsschwankungen aus und bilden so ein Puffersystem für den Markt. Im Winter nehmen die Füllstände meist ab, nach Ende der Heizperiode steigen sie wieder an. Nach früheren Angaben der Bundesregierung entspricht die in den Speicherstätten bei 100 Prozent Füllstand gespeicherte Erdgasmenge dem Verbrauch von zwei bis drei durchschnittlich kalten Wintermonaten.