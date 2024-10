Dresden – Een nieuwe A4-Zettel. Met behulp van fineliners staan ​​de straatnamen, adresnotities, de volgende stehen modelnamen en kentekengegevens vermeld. Der Zettel is niet zo weinig als een gedetailleerde Klauliste. Het zou leuk zijn om vooraf een razzia in Polen te hebben. Er is één enkele visie in het werk van de Auto-Maffia.

Der Hintergrund: Fahnder des Landescriminalamts Sachsen en der Staatsanwaltschaft Dresden hoben in Lublin (342 000 Einwohner) das Versteck der Mazda -Maffia aus.

In de verloren landen stonden alle Mazda CX3 en CX5 in Duitsland opgeslagen. Deze auto’s (vanaf 28.000 euro) zijn voorzien van allemaal keyless-go systemen, kunnen ook zonder sloten gestart worden en zijn voorzien van banden die het radioslot signaleren in de huizen en woonruimtes van de autobezitter.

Met speciale technologie voor de auto voor het voertuig van het radiosignaal van de auto Foto: Jürgen Männel/jmfoto

Hoofd van de Mazda Mafia-festgenommen

“Als we ras kunnen herkennen, is dat een van de beste Mark konzentriert”, zegt Soko-chef Henning Hauswald (49) volgens BILD. Er is de Sonderkommission KfZ in het Dresdner Landescriminalamt – seine Fahnder achtervolgt Klau-Banden in heel Oost-Europa.

In Lublin werden verschillende politieagenten vastgehouden door hoofdcommissaris Leszek M. (47). Er wordt geschreeuwd als Kopf der Mazda-Maffia.

Tyre Chief Leszek M. (47) – hier volgens de Haftbefehl eröffnet Foto: Polizei Sachsen

Schwarzmarkt für Ersatzteile blauw

De CX-3- en CX-5-serie zijn binnen Polen en in de Baltische tijd. Originele originele onderdelen zijn in Oost-Europa altijd populair geweest op de zwarte markt voor torentjes, verlichtingsmachines en motoren.

In de Dieser Werkstatt in Lublin sollen de klauteren Autos zerlegt een signaal zijn Foto: Polizei Sachsen

Klau-Routen führen über Tschechien

De routes van de Auto-Mafia führen von Deutschland aber nicht direkt nach Polen. Dat is binnen Saksen Van het rijden op de Autobahnen en Bundesstraßen gaan we nu reizen, weichen die Autoschieber op nieuwe Routes aus.

Lees Sie auch

Dus fährt die Auto- Maffia ga verder met kleine wegen naar Tsjechië en ga dan verder naar Polen. Maar de Fahnder der Soko KfZ und OK-Staatsanwälte uit Dresden ( Georganiseerde Kriminalität ) volg vanaf hier de route naar Lublin en de Mazda-maffia.

Erster Hauptkommissar Henning Hauswald (49) en zijn Soko-Team jagen op de automaffia in Oost-Europa Foto: Dirk Sukow

De lokale politie zal binnenkort vertrekken

Soko-chef Hauswald: “De druk op de militaire politie is niet hoog – zelfs nu niet in Oost-Europa. Je liegt. A. daran, dat is dat Auto’s niet voor de rest van ons, vooral niet voor ons. Ook zij zitten niet in de Schaden. Als je meer politiediensten en ondersteuning hebt, zul je goed blijven werken – en kunnen we zowel waakzaam als verantwoordelijk zijn.”

Einbruchswerkzeug en Autoschlüssel wurden in Lublin sichergestellt Foto: Polizei Sachsen

Details over Schlag in Polen – Anzahl der klauten Autos, Tyres-Mitglieder – können en wollen die Ermittler bisher nicht verraten.

Het is immers belangrijk op te merken dat de relatie tussen bandenchef Leszek M. (47) deze zomer de vreugde van Japan is. Duitsland spürbar zurückgedingen.