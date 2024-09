Kiel. Ein wunderbarer, klar definierter Bass. Beeindruckende Räumlichkeit. Und ja: So soll ein Schlagzeug klingen. Schließt man die Augen, sieht man keine Lautsprecher mehr, sondern die Band. Ein Klangerlebnis von der Platte. Aber ist das 154.840 Euro wert? So viel kostet der Flaggschiff-Combo aus der schottischen High-End-Schmiede Linn. Darin enthalten: der „Klimax System Hub“ als Steuereinheit mit zwei „360 Integrated Exakt“-Lautsprechern. Dazu ein Plattenspieler: der „Klimax LP 12“ mit „Radikal“-Motor und Netzteil, „Ekos ES“-Tonarm und „Ekstatik“-Abtastsystem. Letzteres kostet alleine 7.000 Euro – eine Summe, die für viele für den Kauf einer Komplettanlage unvorstellbar erscheint.

Was Studioinhaber Kay Hinrichsen (68) an diesem Mittwochnachmittag in einem Vorführraum im Speakers Corner an der Hermann-Weigmann-Straße zu den Ohren bringt, ist die wohl teuerste HiFi-Anlage, die man derzeit in Kiel kaufen kann. Oder sagen wir: Man könnte sie kaufen, wenn man so viel Geld hätte und nicht gleich 2000 Konzertkarten für die Elbphilharmonie oder eine kleine Eigentumswohnung kaufen wollte.

Kiels teuerste Anlage: Wer gibt so viel Geld fürs Musikhören aus?

154.840 Euro: Wer gibt so viel Geld aus, um zu Hause Musik hören zu können? Musik in brillanter Klangqualität, zugegeben, aber eben nur Musik, Hi-Res gestreamt oder auf Vinyl? Was, wenn sich etwa in Tschaikowskis Violinkonzert eine kleine Unreinheit einschleicht? Oder in Keith Jarretts „Kölner Konzert“? Auf einer herkömmlichen Stereoanlage könnte man darüber gnädig hinwegsehen. Aber wer so viel Geld ausgegeben hat, ist dann nicht ratlos? Und überhaupt: So etwas Teures kann man sich, wenn überhaupt, nur in einem Alter leisten, in dem nicht die Technik der Musikwiedergabe, sondern das eigene Gehör der Flaschenhals ist.

Hinrichsen kennt diese Fragen, die Zweifel, die Vorbehalte. Und natürlich hat er Antworten parat: „Es gibt Leute, die sich das leisten können und wollen – auch in Kiel.“ Den Linn-Combo hat er schon mehrmals verkauft. „Da gibt es keine Makel.“ Das System gebe die Musik so realistisch wie möglich wieder, um genau das zu transportieren, was der Interpret sagen will. Die musikalische Botschaft eben. Und dann ist da noch die Sache mit dem Alter: „Wenn das Gehör nachlässt, muss die Technik das kompensieren.“ Einem 90-jährigen Kunden hat er einmal ein neues Netzteil für einen Plattenspieler verkauft. Wie viel es gekostet hat, weiß er nicht mehr. Aber: „Der Mann war total begeistert von dem Unterschied.“

Linns Flaggschiff: Schwächen des Raumes werden ausgeglichen

Dann ist da noch dieser Punkt: Wer hat zu Hause schon die Klangvoraussetzungen, die einer solchen Luxusanlage gerecht werden würden? Auch diesen Einwand lässt Hinrichsen nicht gelten: „Das System ist technisch so ausgestattet, dass es akustische Eigenheiten oder Defizite im Raum sehr gut ausgleichen kann.“

Zudem, sagt Hinrichsen, sei Musikhören ein sehr individueller Prozess. Zwischen dem Erlebnis im Konzertsaal und dem Hören zu Hause klafft immer eine Lücke: „Unser Gehirn versucht, diese Lücke zu schließen.“ Manchen Menschen gelingt das leicht, sie sind mit einer Stereoanlage aus dem Supermarkt zufrieden. Andere brauchen anspruchsvollere Eingaben. Hinrichsen erzählt von einem Pianisten, der Schallplatten seiner eigenen Aufnahmen ins HiFi-Studio mitbrachte: „Er war nicht so begeistert, denn sein Korrekturprogramm im Kopf funktioniert gut mit seiner eigenen Musik.“ Als der Pianist dann aber etwas von den Sex Pistols hörte, war er völlig hin und weg.

Hinrichsen gibt aber auch zu, dass es schon eine gewisse Verrücktheit braucht, um so viel Geld fürs Musikhören auszugeben: „Als ich Anfang der 80er Jahre angefangen habe, hätte ich nie gedacht, dass ich HiFi für so viel Geld verkaufen würde.“ Er habe aber auch „sehr schöne“ Anlagen für unter 2000 Euro. Zum Schluss noch ein Tipp: Die aktiven „Exakt“-Lautsprecher mit einem Premium-Gehäuse aus 3D-Laminaten gibt es mittlerweile auch als „Glasgow Collection“ in den Farben „Clyde Built“, „Linn Heritage“ und „Singel Malt“.

CN