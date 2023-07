Nach der Einigung in der Ampel-Koalition über die Ausgestaltung des Wärmegesetzes warb die SPD für die Annahme des Vorhabens. Parteichefin Saskia Esken sprach am Wochenende von einem „sozial gerechten und praktischen Gesetz“. Auch die FDP zeigte sich zufrieden. Eine „Stärke“ war notwendig, aber am Ende des Tages gab es eine praktikable Lösung.

Esken räumte erneut Fehler ein. „Wir haben nicht sofort verstanden, wie sehr die Energieversorgung die Menschen beunruhigt, obwohl sie längst wieder gesichert ist“, sagte sie SPD-Vorsitzender der „Welt am Sonntag“. Als die Ampelregierung antrat, waren die Gasspeicher leer. „Wir mussten alle Hebel in Bewegung setzen, um eine Versorgungskrise abzuwenden, aber es ist uns gelungen.“

Doch es sei damals „viel Angst geschürt worden“, sagte Esken. „Insofern fiel die Debatte darauf Heizungsgesetz in schlechter Stimmung.“ Die Wärmewende ist dringend nötig, ein Drittel des CO2-Ausstoßes wird durch die Gebäude verursacht.

„Für uns war immer klar, dass wir es so gestalten würden, dass es für die Bürger praktisch und finanziell erschwinglich ist“, sagte sie. „Das hätte uns in der Kommunikation muss anfangen. Es lief umgekehrt und das war ein Fehler.

Als inhaltliche Auslassung erwähnt Esken, es sei ein Fehler gewesen, „nicht von Anfang an an die kommunale Wärmeplanung zu denken“. Es sei auch falsch, „die Förderung von Investitionen und den Schutz der Mieter nicht von Anfang an klar zu benennen“. Nach der Einigung in der Ampel-Koalition soll es nun ein „sozial gerechtes und praxistaugliches Gesetz“ geben, das auch im Gebäudebereich wichtige Klimaziele voranbringt.

Der SPD-Chefverhandler für das Wärmegesetz, Matthias Miersch, nannte die Überarbeitung des Vorhabens einen „guten Kompromiss“. Also bring das mit Ampel-Koalition „Klimaschutz und sozialer Ausgleich zusammen“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende in der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ am Samstag. Miersch zeigte Verständnis dafür, dass die Menschen angesichts des langen Streits um das Heizungsgesetz „verunsichert“ seien. Zugleich betonte er: „Es ist keine Alternative, nichts zu tun.“

Der SPD-Politiker betonte, dass neue Gas- und Ölheizungen keine Förderung erhalten sollten. Das Fördersystem wird so angepasst, dass nur noch Heizanlagen gefördert werden, die tatsächlich zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Bei Heizungsanlagen, die künftig mit Wasserstoff betrieben werden können, sollen nur die Kosten für die Umstellung auf Wasserstoffbetrieb förderfähig sein, erklärte Miersch.

Auf den konkreten Wortlaut des Wärmegesetzes hatte sich die Koalition am Freitag geeinigt. Damit wurde eine wichtige Hürde für die parlamentarische Verabschiedung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) noch vor der Sommerpause genommen.

Der wohnungspolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Daniel Föst, nannte die Einigung eine „Stärke“. Jetzt ist die Lösung praktikabel. Der Gesetzentwurf sehe vor, dass eine Heizung erst dann ausgetauscht werden müsse, wenn sie „völlig kaputt“ sei, sagte Föst im Deutschlandfunk. Darüber hinaus muss das Land zunächst bei der kommunalen Wärmeplanung und dem Ausbau des Stromnetzes nachliefern.

Die Ökonomin Veronika Grimm bezeichnete das Heizungsgesetz als zu anspruchslos. Es verfehle die Klimaziele und sei zudem sehr kompliziert, sagte sie im Interview der Woche im Deutschlandfunk. Auch bei der geplanten Förderung für den Kauf von Gasheizungen warnte der Energieexperte vor Trittbrettfahrereffekten, insbesondere bei der Regelung für einkommensschwache Haushalte.

AFP