SPD-partijplannen Leitantrag: Klingbeil sett Weichen für Steuererhöhungen

Een blik op de steigers en een festival aan de Schuldenbremse met zijn eigen Ampel zum Start in ihren Koalitionsvertrag geschrieben. Na hun aankomst in Karlsruhe zal de SPD-chef beide kippen houden. Coalitiepartner FDP weet makkelijk te communiceren.

SPD-chef Lars Klingbeil stelt dat het Huis van Afgevaardigden van Karlsruher zal worden uitgedaagd door de inbreuk op de Koalitionsvertrag. De SPD-, Groenen- en FDP-festiviteiten Gezicht op de Steuererhöhungen stehe auf dem Prüfstand, sagte Klingbeil in Berlijn. Sinds de onderhandelingen zijn uitgebreid, zijn de investeringen in de begroting van het land met geld uit de coronatopfinanciering opgelost. „Het spijt ons, want we moeten de schuld betalen vanwege de normale zorg en hierdoor is er geen sprake van zware ondersteuning“, duidelijke uitleg. U zult zien dat de eerste dag van het Urteil des Belastingsgerichts is geschrapt. „Dat geldt voor ons, aangezien SPD natuurlijk is, dat is wat de anderen doen.“

De Ampel-Koalition belt darum, wofür der Bund im kommenden Year noch wie viel Geld ausgeben kann. De Karlsruher Urteil hat Milliardenlücken sowohl in de Etat voor 2024 ook in een Fonds voor Modernisering van de Wirtschaft en voor Klimaatbescherming geissen. Während Finanzminister Christian Lindner en de FDP voor financiële steun, wollen SPD en de steun voor steun en krediet voor meer financiële steun.

Klingbeil stellte schwierige Gespräche in Aussicht. Vind diese voor alles in eener Dreierrunde met Kanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck en Lindner statt. Eerst zijn de wollen drie klaar, die voor volgend jaar klaar kunnen zijn. Klingbeil pleit voor een schuldhulpverlening, die de Bundesregierung voor de jaren 2023 zal ondergaan. De basisprincipes zijn van toepassing afhankelijk van de aard van de natuurlijke omgeving of de natuurlijke omgeving. “Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de federale regering op zichzelf veilig is. Na het einde van het politieke proces zullen we ervoor kunnen zorgen dat de toekomst van de klimaatinvesteringen in de toekomst zal worden geregeld”, aldus Klingbeil. „Dat zal ik doen, dat we de steun van Oekraïne zullen blijven hebben, en dat ik blij zal zijn, dat is de mening van de democratische partijen.“

Met dank aan de CDU-premiers

De oppositie-Unie wordt momenteel overwogen voor de regeling van de schikking tot 2024. Zodat de Ampel-Koalition verantwoordelijk is voor de Schuldenbremse aussetzen, zou de Unie door het Federale Constitutionele Hof kunnen worden geneutraliseerd. De verklaring hiervoor is dat de discussie over een hervorming van de schuldenlast zal voortduren nadat de beslissing is genomen. “Ik ben blij, dat is het feit dat de Unie in beweging is gekomen, als die minister-presidenten, die Oberbürgermeister, die Landräte de Federale Constitutionele Surteil erkennen die ervoor zorgt dat er weinig geld is”, zei hij.

De SPD viert tijdens hun verblijf in Berlijn een feestje met een Leitantrag beschließen, er is een Lockerung der Schuldenbremse en Steuererhöhungen voor Superreiche vorsieht. Dus als de sociaal-democraten tevreden zijn, zal er meer geld in de infrastructuur en de beschikbare werkgelegenheid komen. “Er is geen directe reactie op het Federaal Constitutioneel Hof, en dit is een sociaal-democratische benadering, wat vanzelfsprekend is”, aldus Klingbeil.