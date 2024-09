De Unie heeft haar eigen Kanselierskandidaten, de AfD-Spitze heeft haar eigen lot, beide Groenen zijn vóór Absprachen. Nu is het hetzelfde moment voor de SPD, die destijds de bondskanselier benoemt.

De SPD zal haar eigen kandidaten niet via de Ruhe in de competitie kunnen brengen. Partijchef Lars Klingbeil, die Kanzler Olaf Scholz voor het eerst op de Partytag in juni 2025 genomineerd had, was soll en nennt een Grund dafür: „Weil Olaf Scholz gerade garde keine Zeit für Wahlkampf hat.“

Scholz zei dat het hoofd van het land „dit het geval is in een nieuwe milieufase niet zonder bescherming is en ook niet mogelijk is om hieraan voorbij te gaan“, aldus Klingbeil der dpa. En daarom ben ik geïnteresseerd in de woorden van de bondskanselier: „Ik ben, maar in de eerste plaats, niet in de rol van de Wahlkämpfers, vooral niet in de rol van de persoon die verantwoordelijk is voor het land.“

Er zullen niet meer dan genoeg jaren volgen

Het is nog geen jaar geleden dat de Bundestagswahl, die op 28 september 2025 eindigt, wordt gehouden. De CDU en de CSU worden door hun betrokkenheid steeds succesvoller voorbereid op de Landtagswahl in Brandenburg, met CDU-chef Friedrich Merz en de Spitze in de Wahlkampf. Kandidaten voor de AfD kunnen een beroep doen op de partij van de voormalige Alice Weidel.

En beide Groenen zullen door de kandidaat van elkaar worden gescheiden in de toekomst van de nieuwe partij tussen de partijen in november. Minister van Economische Zaken Robert Habeck kijkt uit naar de reactie van minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock en op de concurrentie.

In de SPD zullen we een discussie voeren, met de steun van minister van Defensie Boris Pistorius als bondskanselier, die risico’s zou kunnen nemen in de Bundestagswahl. De SPD ligt tot 15 minuten stil achter de Unie. Pistorius staat nog steeds in de schijnwerpers van de beste politici van Duitsland.

Polarisierung zwischen Scholz und Merz „schlecht für die Ränder“

Klingbeil concrete dennoch, dass de Parteiführung geschlossen achter een Kanzlerkandidatur von Scholz stehe. „Als je geen Zweifeln hebt, hoef je je geen zorgen te maken over Wackeln. We zullen blij zijn met Olaf Scholz in deze Bundestagswahl“, staat er.

Sinds 2021 zal er veel energie zijn in het hart van de Wahlkampf diesen. “Wij zijn blij, zodat we een polarisatie in de democratische Middenstaten van Nederland kunnen bewerkstelligen met Friedrich Merz, een gelukkig land.” Dat is waar het om gaat als het gaat om huurprijzen en economische politiek. „Ik ben blij, er is geen probleem, dus we hebben een eerlijke Wahlkampf führen. Aber alles, zat midden in een Auseinandersetzungen stattfindet, het is slecht voor de Ränder. En dan vind ik het niet slecht.“