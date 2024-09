Der SPD erreichte bei der Landtagswahl in Brandenburg rund 31 Prozent, dicht gefolgt von der AfD. Seit 34 Jahren stellt die SPD den Ministerpräsidenten Brandenburgs, seit elf Jahren ist es Dietmar Woidke. Und der hatte die Wahl auch als Test für seine eigene politische Zukunft genutzt. „Wenn ich gegen die AfD verliere, bin ich weg“, verkündete er im August. In Berlin richten sich nun alle Augen auf Bundeskanzler Olaf Scholz und darauf, welche Schlüsse er aus dem Abschneiden der SPD ziehen wird. Im Wahlkampf hielt sich Dietmar Woidke möglichst fern von der Kanzlerin, weigerte sich, gemeinsam mit Scholz aufzutreten, kritisierte immer wieder die Arbeit der Ampelkoalition und forderte sogar eine Neuausrichtung der SPD. Wie geht es nach der Wahl in Brandenburg weiter? Michael Schlieben ist Politikkorrespondent von ZEIT ONLINE. Im Podcast erklärt er, was das Ergebnis der Brandenburger SPD für die Bundes-SPD bedeutet.

Seit den Anschlägen der Hamas am 7. Oktober Hisbollah und Israel attackierten immer wieder. In der vergangenen Woche haben sich die Spannungen zwischen Israel und der Hisbollah noch einmal deutlich verschärft: Am Dienstag und Mittwoch explodierten im ganzen Libanon Tausende Funkgeräte. Rund 37 Menschen wurden getötet und fast 3.000 verletzt. Die Hisbollah macht Israel für die Explosionen verantwortlich und drohte mit Vergeltung. Seitdem haben beide Seiten ihre Angriffe intensiviert. Am Freitag tötete die israelische Armee bei einem gezielten Anschlag in Beirut zwei Hisbollah-Kommandeure und startete anschließend eine große Angriffswelle auf den Südlibanon. Die Hisbollah bombardierte Nordisrael, insbesondere die Region um die Stadt Haifa. Zu den Zielen gehörten nach Angaben der Hisbollah unter anderem der israelische Rüstungskonzern Rafael und der Militärstützpunkt Ramat David. Am Sonntagnachmittag drohte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit weiteren Gegenangriffen: „Kein Land kann es dulden, dass auf seine Bewohner und seine Städte geschossen wird – und wir, der Staat Israel, werden das nicht dulden.“ Jan Roß ist Redakteur im Politikressort der ZEIT. Im Podcast analysiert er, welches militärische Ziel Israel derzeit verfolgt und wie weit Israel bereit ist zu gehen, um es zu erreichen.

