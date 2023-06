Berlin

Erhebliche verbale sexuelle Belästigung soll nach dem Willen der SPD-Fraktion strafbar sein. „Obwohl jede einfache Beleidigung strafbar ist, ist auch beleidigende und einschüchternde verbale sexuelle Belästigung grundsätzlich nicht strafbar“, erklärte die rechtspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, Sonja Eichwede. Sie verwies auf eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs, wonach die Aufforderung eines 65-jährigen Mannes an ein 11-jähriges Mädchen, ihm zu folgen, weil er „ihre Muschi anfassen wollte“, nicht strafbar sei. „Hier besteht Handlungsbedarf“, betonte Eichwede.

Die SPD-Fraktion schlägt einen neuen Straftatbestand für „konkrete, offensichtlich unerwünschte und erhebliche verbale und nichtkörperliche sexuelle Belästigung“ vor, heißt es in einem Entwurf eines Positionspapiers, das die Fraktion an diesem Dienstag verabschieden will. Es ist erhältlich bei der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Besonders bedeutsam ist eine Belästigung dann, wenn sie eine Person in ein sexuelles Geschehen einbezieht, einen demütigenden oder einschüchternden Charakter hat, über einen bestimmten Zeitraum anhält oder wenn die betroffene Person sie nicht vernünftigerweise vermeiden kann“, heißt es im Entwurf.

Nach Angaben der Fraktion gibt es Tatbestände im Strafgesetzbuch und im Ordnungswidrigkeitengesetz. In den meisten Fällen werden diese jedoch bei verbalen und nichtkörperlichen sexuellen Belästigungen nicht erfüllt, sodass verbale sexuelle Belästigungen in der Regel straffrei bleiben. Auch gegen obszöne und einschüchternde sexuelle Belästigung gibt es im Allgemeinen kein Rechtsmittel.

„Gewalt gegen Frauen wird immer noch nicht ernst genommen“

„Das ist in einer gleichberechtigten Gesellschaft nicht akzeptabel“, sagte die Abgeordnete Carmen Wegge, die in der SPD-Fraktion für das Thema zuständig ist. „Gewalt gegen Frauen wird in unserer Gesellschaft immer noch oft nicht ernst genommen, obwohl das Ausmaß riesig ist. Auch verbale sexuelle Belästigung wird verharmlost, doch die Folgen sind erheblich: vom Meiden bestimmter öffentlicher Orte durch die Betroffenen bis hin zu psychischen Folgen wie Depressionen.“ , Schlaflosigkeit und Antriebslosigkeit.“

Nach Angaben der Fraktion soll es dabei nicht um irgendeine Form von Sexismus gehen. „Denn die Durchsetzung moralischer Vorstellungen ist nicht Aufgabe des Sexualstrafrechts.“ Unterhalb einer bestimmten Schwelle seien Eingriffe in das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung allerdings nicht sanktionswürdig, heißt es in dem Papier. „Dazu zählen unerwünschte Komplimente und Äußerungen mit sexuellem Bezug wie Kussgeräusche und Pfiffe oder Bemerkungen zum Aussehen.“