Olaf Scholz wordt de volgende Bundestag-partij als kandidaat voor de SPD, de beste van de partijleiders Lars Klingbeil am Montag. De nieuwe RTL/ntv „Trend Barometer“ is voorstander van een betere stijging van de Duitse minister van Defensie Boris Pistorius.

U wordt verwelkomd door de Bundesbürger (67 Prozent), aangezien een nieuwe regering de leiding heeft, met bondskanselier Olaf Scholz en uw nieuwe minister van Financiën. Nur 21 Prozent meien laut der representativen Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Forsa für das RTL/ntv-“Trendbarometer“, Scholz is alleen maar kandidaat-kandidaat geweest. In de Oost-Duitse Bundesländern spreken we 62 Prozent dafür aus, dass Scholz auf eine erneute Kandidatur verzichtet. In West-Duitsland sinds 68 Prozent. De zorgen van de SPD-Wählern tijdens de vorige Bundestagswahl sinds 63 Prozent für einen Overzicht von Scholz.

Na de benoeming van CDU-chef Friedrich Merz zum Kanzlerkansen van CDU en CSU wollen vier Prozent der Wähler andere Parteien nun der Union ihre Stimme geben. Damit kon de Forsa der Wähleranteil der Union von der tijd 32 op maximaal 35 Prozent steigen. Klingbeil: K-Frage gaat niet verder met debat Tijdens de vergadering besprak SPD-leider Lars Kling ondertussen het debat over de K-Frage in de SPD. „Het is altijd een goede dag“, zei hij in de Berliner Parteizentrale auf eine Frage nach erneuten Kandidatur von Scholz. „Het is een goed idee om hier verder over te praten“, zei Klingbeil. De premier van Brandenburg, Dietmar Woidke, verklaarde: „De bondskanselier is de natuurlijke kandidaat van de SPD.“

Daarom, de Klingbeil zu, zullen we de Bundestagswahl in september 2025 zijn. Woidkes Wahlsieg in Brandenburg zei aber, dat is wat SPD Stimmungen drehen en gewinnen kon. Dit is een gemeenschappelijke plaats, waar we wonen, waar we een sterke industrie en gezinnen in het centrale gebied hebben en waar we wonen, waar we in het kamp met de AfD leven. „Clear Haltung, Kampfgeist, Geschlossenheit und Mut“, deze attributen worden geassocieerd met de Wahlkampf im Bund, zei Klingbeil.

Für die Umfrage wurden am 20. en 23. September 1001 Menschen in Deutschland befragt. De Fehlertoleranz gab Forsa met +/- drie Prozentpunkten en. Wahlumfragen is over het algemeen met een onveilige werking. Zie de weerspiegeling van het Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung breder. Er zijn geen voorspellingen voor de Wahlausgang.

dpa/jr