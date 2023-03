Seit 2018 hängt der Hamburger SV in de twee Bundesliga-festiviteiten. De ehemalige Oberhaus-Dino-macht kwam uit op 1. FC Nürnberg kreeg de opdracht om de Bundesliga-comeback van de jaren terug te halen. Düsseldorf moet in Regensburg en Sandhausen tegen Kiel aankomen in Minute 90+5 voor Glück.

Hamburger SV – 1. FC Neurenberg 3:0 (1:0)

Der Hamburger SV bleibt Tabellenführer Darmstadt 98 weiter auf den Fersen. Gedurende 3:0 (1:0) werd de abstiegsbedrohten 1 bereikt. FC Nürnberg rukte die seit jetzt sechs Spielen unbesiegten Hanseaten zunächst auf einen Punkt en die Lilien heran uit. Zudem ist der Vorsprung auf Platz vier auf neun Punkte angewachsen. Jean-Luc Dompe (19.), Ludovit Reis (52.) en Ransford-Yeboah Königsdörffer (90.+5) hielden de Mannschaft van Trainer Tim Walter auf Kurs Richtung Bundesliga.

Die Überlegenheit der Hamburger spiegelde zichzelf früh im Ergebnis breder: Dompe traf mit einem direkten Freistoß aus rund 23 Metern. Club-Torhüter Peter Vindahl Jensenmachte dabei one sehr unglückliche Figur, auf den Ball, der neben ihm ins Netz flog, reageerde daar aus unerfindlichen Gründen nicht. Een aantal keer dat Gegentreffer voorkwam dat er een pauze kwam na een Glanzparade (44.).

Nürnberg, van de ehemalige Hamburger Trainer Dieter Hecking als Außenseiter bezeichnet, sta lange tijd stabiel in der Abwehr, wirkte gut organisiert en arbeitete gut tegen den Ball. Die eigen Angriffe-aldingen waren zo onaanvaardbaar, dat ik en mijn Strafraum deed alsof ze de Club van Durchsetzungsvermögen abschlussschwachen. HSV-doelman Daniel Heuer Fernandes vereitelte mit Glanzparaden den Anschlusstreffer bij een dubbele kans van Fabian Nürnberger (80.).

Glück hatte der Club, dass ein Treffer von Robert Glatzel (72.) zurückgenommen wurde. Schiedsrichter Tobias Reichel (Stuttgart) nahm nach Intervention van VAR en Ansicht van Videobilder seine Entscheidungways een vermeintlichen Overtredingen von Glatzel en Christopher Schindler zurück.

Jahn Regensburg – Fortuna Düsseldorf 0:1 (0:0)

Fortuna Düsseldorf is nach den Patzern der Konkurrenz en Sprung Richtung Aufstiegsplätze gelungen. Bij Jahn Regensburg werden de Rheinländer op Samstag 1:0 (0:0) gescoord met 38 punten in tabellenrang fünf. Dawid Kownacki (86., Foulelfmeter) wist van Fortuna nach zaletzt drie Auswärtsniederlagen in der Liga eerste spät den Dreier. Die Regensburger, die seit nunmehr zehn Ligaspielen auf one Sieg warten, schweben mit 20 Punkten weiter in Abstiegsgefahr.

Im ersten Durchgang vor 10.119 Fans im Jahnstadion flachte die Begegnung nach einer coining Anfangsphase ab. Met een dubbelkans van Emmanuel Iyoha en Shinta Appelkamp (38.) hebben de gast de Führung voor de pauze verstreken. Nach de Seitenwechsel moet Jahn-Keeper Jonas Urbig onder andere tegen Jorrit Hendrix (57.) eingreifen. Die Fortuna-oorlog zwwar die actieve Mannschaft, brauchte zur Führung aber einen Strafstoß. Nach een overtreding van Konrad Faber en Felix Klaus im Strafraum zei dat Kownacki vom Punkt treffsicher.

SV Sandhausen – Holstein-Kiel 1:1 (0:0)

Tabellenschlusslicht SV Sandhausen heeft na vier Niederlagen in Folge durch ein Tor in letzter Sekunde wieder punkten können. Die Mannschaft aus Baden-Württemberg tegen Holstein Kiel ben 23. Speeldag met 1:1 (0:0) einen Punkt. Hauke ​​​​Wahl (47.) reed voor die Sleeswijk-Holsteiner in 1:0. Franck Evina (90.+5) afhankelijk van de Ausgleich en legende een Torflaute der Sandhäuser von 507 Minuten. Sandhausen heeft een außerdem bei einem Lattentreffer von Marcel Ritzmaier (61.) Pech. Fabian Reese (87.) verschoss noch een foutmeter voor die gasten.

Voor de nieuwe SVS-Coach Tomas Oral, de eerste feierte van de eerste keer, oorlogen tegen de eerste Punktgewinn, voor de eerste keer dat Wochen begon met Sandhausen unglücklich 0:1 tegen 1. FC Nürnberg verloor. Der 49-jarigen die Nachfolge von Alois Schwartz in tabellenletzten angetreten. Kiels Timo Becker heeft gelachen in de eerste speelminuten van de eerste gelegenheid voor die Störche auf dem Fuß. Er schiterte mit seinem Schuss en Torwart Patrick Drewes. In de 26. Minuut met Holstein-Angreifer Fabian Reese met een Seitfallzieher die Latte des Sandhäuser Tores.

In der 33. Minuut konnte Kiels Schlussmann Tim Schreiber een Torerfolg der Gastgeber nach einem Freistoß mit beherztem Stellungsspiel verhinderd. Minutenlang moet er allemaal verletzt ausgewechselt zijn, voor mijn vriend Robin Himmelmann.