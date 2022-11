Spaß-Zuckerstange-Ren-Verzierung

Wer ist bereit, einen Zuckerstangen-Mini-Baumschmuck zu machen? Das ist ein tolles Projekt für die Feiertage. Es ist einfach zu machen und sieht wirklich süß aus! Kinder werden es lieben, diese entzückenden Ornamente zu basteln, um sie an ihre Bäume zu hängen. Machen Sie es mit Kindern zu Hause oder verwenden Sie es als Teil einer Weihnachtsfeier in der Schule. Es ist sogar möglich, dass Kinder sie als Geschenk für die Familie machen.

Candy Cane Mini Baumschmuck

Basteln ist eine großartige Möglichkeit, jede Jahreszeit zu feiern. Dieser Mini-Baumschmuck ist keine Ausnahme. Dieses Zuckerstangen-Ornament wird nicht nur so süß am Baum aussehen, sondern es macht auch viel Spaß, es herzustellen. Mit sehr einfachen Bastelmaterialien stellen Kinder diese Ornamente für alle her, die sie kennen. Achten Sie darauf, die Rückseite zu datieren, damit Sie wissen, wann Ihre Kinder ihren entzückenden Mini-Weihnachtsbaumschmuck gemacht haben.

Daneben möchten Sie vielleicht dieses entzückende Pfefferminz-Süßigkeitsstab-Ornament oder sogar diese rustikale, mit Bindfäden umwickelte Zuckerstange herstellen. Machen Sie Ihren gesamten Baum dieses Jahr zu einer wunderschönen Dekoration mit Pfefferminzmotiven!

Ähnliches Projekt: Shabby Chic Buchseite Papier Kürbis Dekoration

Was kann ich verwenden, um den Candy Cane-Look zu kreieren?

Die Auswahl der Materialien, um die Zuckerstange aussehen zu lassen, ist einfach. Sie können alles von buntem Papier, Filz oder sogar Pappe verwenden. Das Recyceln alter Farbmuster ist eine weitere Möglichkeit, den Baum herzustellen. Sogar weißes Papier, das bemalt oder gefärbt wurde, funktioniert auch. ich

So wie der Glitzer aussieht, wenn Sie diese Mini-Ornamente aus Zuckerstangen herstellen, aber es ist nicht notwendig, Schaumpapier zu verwenden. Wenn du möchtest, kannst du in den meisten Bastelgeschäften nach Glitzerfilz, Schaumstoffpapier oder Sammelalbumpapier suchen, das wie meines aussieht.

Wenn Sie dazu beitragen möchten, dass die Erstellung dieses Handwerks etwas länger dauert, können Sie Kinder das Papier selbst gestalten lassen. Sie können das weiße Papier färben oder bemalen. Dann können sie sogar Glitzer hinzufügen. Wenn Sie möchten, dass die Zuckerstangen etwas steifer sind, können Sie sie auf Karton kleben oder mit Mod Podge bestreichen.

In welche Form schneide ich die Baumstücke?

Sie wollen die Stücke des Mini-Baumschmucks in Herzen schneiden. Schneiden Sie sie in verschiedene Größen, damit der Baum oben kleiner und unten größer aussieht. Sie und die Kinder können die Herzen von Hand ausstechen, Ausstechformen wie ich es getan haben oder Herzlocher unterschiedlicher Größe verwenden. Diese befinden sich normalerweise in der Nähe der Scrapbooking-Materialien im Bastelgeschäft, oder Sie können sie online bestellen.

Ähnliches Projekt: Charmanter Bastelstab Lebkuchenhaus Ornament

Muss ich mit einem Rudolph toppen?

Ich denke, Rudolph verleiht diesem Mini-Weihnachtsbaumschmuck eine süße Note, aber Sie können hinzufügen, was Sie möchten. Dinge wie die klassischen Sterne, Engel oder sogar eine Jingle Bell werden oben drauf toll aussehen. Natürlich können Sie es auch einfach belassen und mit einer Schleife aus Band oder Schnur ohne andere Dekoration aufhängen.

Sie können dem Mini-Baumschmuck auch Dinge wie Ornamente, Pailletten und andere Dinge hinzufügen. Was Sie Ihrem Baum hinzufügen, liegt ganz bei Ihnen oder Ihren Kindern. Passen Sie alle Bäume an oder machen Sie aus jedem eine eigene Version. Es gibt so viele Möglichkeiten und es macht dies zu einem großartigen Handwerk, das Sie mit den Kindern machen, dass sie stolz darauf sein können, wirklich einzigartig zu sein!

Können Kinder das machen?

Dies ist eine wirklich lustige Bastelidee für Kinder. Sie werden kleine Kinder mit der Schere beobachten oder ihnen zuerst die Herzen ausschneiden wollen. Die Papierstanzer sind wirklich einfach für Kinder zu verwenden, wenn Sie möchten, dass die Kinder es selbst tun.

Sie sollten auch sicherstellen, dass Sie kindersicheren Kleber verwenden. Ich empfehle die Verwendung eines weißen Schulklebers oder weißen Bastelklebers. Kinder sollten wegen der Verletzungs- und Verbrennungsgefahr keine Heißklebepistole verwenden. Sie können jedoch möglicherweise andere ungiftige Klebstoffe verwenden. Oder meine Lieblingsoption ist die Verwendung des Peel-and-Stick-Schaumpapiers, sodass überhaupt kein Klebstoff benötigt wird. Sie ziehen einfach ab, was benötigt wird, um es vor dem Aufhängen auf den Bastelstab zu kleben!

Ähnliches Projekt: Wie man Servietten zu wunderschönen Rosen faltet {Video}

Vorräte werden gebraucht

Wie erstelle ich einen Mini-Baumschmuck aus Zuckerstangen

Mit dem mittelgroßen Ausstecher ein Herz nachzeichnen und aus dem weißen Papier ausschneiden und dann beiseite legen.

Machen Sie dasselbe mit der größten und kleinsten Herzform und legen Sie die Herzformen beiseite.

Kleben Sie das größte Herz verkehrt herum mit einer Spitze nach oben, etwa 1 Zoll von der Basis des Bastelstabs entfernt.

Kleben Sie das weiße Herz direkt darüber.

Und fügen Sie dann das kleinste rote Herz oben hinzu, um einen Baum zu schaffen, der zwei Farben hat.

Machen Sie eine Schlaufe aus Garn und binden Sie das Ende zusammen und kleben Sie es dann auf die Oberseite des Bastelstabs.

Befestigen Sie das kleine Rentier oder eine Sternform an der Spitze des „Baums“.

Sie können dann einen Namen, eine Nachricht oder das Datum des Jahres auf den freiliegenden Teil des Bastelstabs schreiben.

Hängen Sie es an Ihren Weihnachtsbaum!

Weitere lustige Weihnachtsschmuck-Tutorials

Handgefertigte Ornamente müssen kein kompliziertes Projekt sein. Sie können tatsächlich eine unterhaltsame und einfache Option wie diese sein. Ich finde es toll, wie sich das entwickelt hat, und ich weiß, dass Sie es auch tun werden, aber wenn Sie mehr Ideen wollen, sind Sie hier genau richtig. Unten sind einige weitere meiner persönlichen Favoriten, die dieses Jahr sicher ein Hit auf Ihrem Baum sein werden. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Tutorials mit einem Lesezeichen versehen, auf Pinterest pinnen oder ausdrucken, um sie bald zu erstellen!

Ausbeute: 1 Ähnliches Projekt: Upcycled Tischtennisball Schneemann Weihnachtsschmuck

Machen Sie mit nur wenigen Bastelutensilien ein entzückendes kleines Rentier-Ornament aus Zuckerstange, das Sie an den Baum hängen können! Eine tolle Idee für Kinder zum Mitmachen! Aktive Zeit

10 Minuten Gesamtzeit

10 Minuten Schwierigkeit

Einfach Geschätzte Kosten

$0 Anmerkungen Machen Sie dies in verschiedenen Größen, um Ihrem Weihnachtsbaum und Ihrer Dekoration einen einzigartigen Look zu verleihen. Ähnliches Projekt: Festliche Band- und Spitze-rustikale Weihnachtsverzierungen Empfohlene Produkte Als Amazon-Partner und Mitglied anderer Partnerprogramme verdiene ich an qualifizierten Käufen.

Abgeschlossene Projektgalerie

Hängen Sie es an Ihren Baum oder verwenden Sie es als Geschenkanhänger für Kindergeschenke.

Sie können dies sogar größer machen und eine Dübelstange anbringen, um Ihren Gehweg vorne anzubringen!