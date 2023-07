Ich bin ein neugieriger Kerl, wenn es um Musik geht und wie die Welt damit interagiert. Das macht mich zu einem Fan von Pressemitteilungen, die brandneue Informationen über Musik anpreisen und … nun, es könnte alles Mögliche sein.

In der Regel handelt es sich dabei um die Ergebnisse einer Studie, die von einer Werbeagentur im Auftrag eines Kunden (häufig einer Glücksspielseite, aber auch von einem Hypothekenmakler bis hin zu einem Sexspielzeugunternehmen) in Auftrag gegeben wurde, um heimlich ein paar Klicks und Aufmerksamkeit zu erregen. Die Briten sind besonders gut darin, eine Anzeige zu tarnen, indem sie sie mit der Aura seriöser Recherche umhüllen.

In anderen Fällen handelt es sich jedoch um einen Bericht über eine legitime, aber eigenartige wissenschaftliche Arbeit. Die Daily Mail liebt solche Sachen.

Hier ist eine Übersicht über aktuelle Umfragen. Studien und Umfragen, die meine Aufmerksamkeit erregt haben.

Die besten Städte für Musikliebhaber

Diese Studie, die für einen sekundären Ticketverkäufer namens SeatPick durchgeführt wurde, soll den Grad der Liebe gemessen haben, die die Bürger von Städten auf der ganzen Welt der Musik entgegenbringen. Es hat mich sehr geärgert. Ihrer Analyse zufolge ist London die größte Musikstadt, was ich nicht bestreiten kann. Aber wenn man sich die Top-50-Städte der Umfrage ansieht, wird Kanada nicht ein einziges Mal erwähnt, ein Land, das auf der internationalen Bühne weit über seinem Gewicht liegt. Ich glaube nicht, dass sie sich überhaupt darum gekümmert haben.

Glaubwürdigkeitsbewertung: 0 von 10.

Willst du bessere Noten? Hören Sie keinen Metal

Eine Studie für College Rover untersuchte die beste Musik für Studienkollegen und kam zu dem Schluss, dass es eine schlechte Idee ist, beim Lernen Metal zu hören. Das einzige Genre, das ablenkender ist, ist Hip-Hop aufgrund seines dichten lyrischen Inhalts. Seltsamerweise bezeichnen sich 60 Prozent der Menschen mit guten Noten als Metal-Fans, ich bin verwirrt.

Glaubwürdigkeitsbewertung: 2 von 10

Die besten Dancefloor-Füller

Eine Studie mit 2.000 Menschen in Großbritannien ergab, dass der Song, der dies mehr als jeder andere schafft, der zuverlässigste Song ist, der die Leute zuverlässig auf die Tanzfläche lockt Tanzkönigin von ABBA gefolgt von Komm schon, Eileen von Dexys Midnight Runners und Whitney Houstons Ich möchte mit jemanden tanzen. Wenn Sie auf einer Hochzeit waren, wissen Sie, dass dies genau das Richtige ist.

Glaubwürdigkeitsbewertung: 10 von 10.

Die TikTok-fähigsten Konzerte

Auf einer Wettseite hat sich jemand die Konzerttourneen angeschaut, die die meisten TikTok-Videos von Zuschauern generiert haben. Zur Überraschung von niemandem liegt Taylor Swifts Eras Tour im Jahr 2023 mit (zuletzt gezählt) 36 an der Spitze Milliarde Videos, das ist mehr als die anderen 157 analysierten Touren zusammen. Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als bei Konzerten Kameras verboten waren? Auf jedem Ticket stand „KEINE KAMERA ODER AUFNAHMEGERÄTE ERLAUBT“. Jetzt werden Konzertspektakel speziell für TikTok-Momente entwickelt.

Glaubwürdigkeitsbewertung: 10 von 10

Der ermüdendste Künstler, den man live sehen kann

Das gemeinsame Konzerterlebnis kann anstrengend sein. Wenn man noch etwas echte Hysterie hinzufügt, kann das Ganze erschöpfend sein. Auf einer Personal-Trainer-Website wurden verschiedene Konzertkennzahlen untersucht, darunter die Anzahl der von den Zuschauern benötigten Schritte, die Intensität des Tanzes, die durchschnittlichen Schläge pro Minute der Musik und die Länge des Sets. Ganz oben auf der Liste für 2023? Taylor Swift mit ihren Marathon-Sets mit 40 Songs. Ich glaube, es.

Glaubwürdigkeitsbewertung: 10 von 10

Die Lieblingsmusik der LKW-Besitzer

Eine amerikanische Website für Lkw-Enthusiasten wollte wissen, welche Art von Musik ihre Leser beim Fahren ihrer F-150, Rams und Hummer am meisten genossen. Rock (21 Prozent), Hip-Hop (20 Prozent) und Pop (12 Prozent) sind nach Meinung von Nicht-Lkw-Besitzern die beliebtesten Genres. Allerdings sind Hip-Hop (24 Prozent), Rock (23 Prozent) und Soul (12 Prozent) die Top-Genres, zu denen Truck-Besitzer tatsächlich gern tanzen. Das ist Amerika. Die Truck-Leute, die ich hier in Kanada kenne, lieben ihr Land und Rock. Beweisen Sie mir das Gegenteil.

Glaubwürdigkeitsbewertung: 8 von 10

Eine seltsam spezifische Studie über Rock, Sex und Trucker

Dieselbe LKW-Transportstelle befragte 1.000 LKW-Besitzer und stellte fest, dass 40 Prozent von ihnen dies in ihren Fahrzeugen getan hatten, höchstwahrscheinlich während sie Heavy Rock hörten.

Glaubwürdigkeitsbewertung: Ich habe keine Ahnung.

Die Musik, die den Menschen das größte Selbstvertrauen gibt

Eine Gesundheitsseite, die sich der Behandlung von Menschen mit Essstörungen widmet, hat 1.000 Musikfans befragt und eine Reihe von Spotify-Playlists durchforstet, um herauszufinden, ob Musik das Körperbild beeinflusst. Dabei sorgen Lizzo, Taylor Swift, Adel, Beyoncé und Lady Gaga für den größten Aufschwung.

Glaubwürdigkeitsbewertung: 10 von 10

Die beste Musik zur Schmerzkontrolle

Dabei handelt es sich eigentlich um eine medizinische Studie. Es wurde festgestellt, dass praktisch jede Musik zur Schmerzbekämpfung eingesetzt werden kann, solange die darunter leidende Person die Kontrolle darüber hat, welche Musik gespielt wird. In einer verwandten Studie scheint Mozart plus Advil positive Auswirkungen zu haben.

Glaubwürdigkeitsbewertung: Hey, was auch immer für Sie funktioniert.

Beste Musik zum Trainieren

Ein Hersteller von stationären Fahrrädern führte eine Umfrage unter Sportlern durch und stellte fest, dass Michael Jackson der beste Künstler für das Fitnessstudio war, gefolgt von Eminem und Queen. Das beliebteste Sportgenre war Pop. Als nächstes folgten Rap/Hip-Hop und klassischer Rock.

Glaubwürdigkeitsbewertung: Angesichts dessen, was ich in Fitnessstudios gehört habe, sicher.,

Beste Musik für Hunde

Laut einer Studie der University of Glasgow, veröffentlicht in Physiologie und Verhalten, kein Metal, kein Motown. Beide führten tendenziell zu einem erhöhten Stressniveau bei Welpen. Am besten bleibst du bei Reggae – Bob Marley ist perfekt – weil sein BPM tendenziell nahe dem Ruhepuls von Hunden liegt.

Glaubwürdigkeitsbewertung: Basierend auf meinen persönlichen Studien mit meinen englischen Bullterriern, ja.

Beste Musik für Katzen

Klassisch. Nicht annähernd. Dies geht aus Untersuchungen der Louisiana State University hervor. Metal ist das Schlimmste, besonders wenn es um Gitarrensoli geht. Und wenn Sie Ihre Katze wirklich beruhigen möchten, schauen Sie sich diese Studie im Journal of Feline Medicine and Surgery an.

Glaubwürdigkeitsbewertung: Hey, wem soll ich widersprechen?

