Jeroen Rijsdijk wird am Mittag bei Sparta Rotterdam als Gegner des von Ajax besiegten Trainers Maurice Steijn vorgestellt. Der 46-jährige Rotterdamer war in der letzten Saison als Co-Trainer bei Het Kasteel tätig.

Rijsdijk hat bei Sparta einen Vertrag bis 2025 abgeschlossen. Nourdin Boukhari bleibt weiterhin als Co-Trainer an der Steijn aktiv. Außerdem wurde Rijsdijk von Foeke Booy unterstützt, der von 2007 bis 2009 als einziger Trainer im Kasteel tätig war.

Für Rijksdijk ist Sparta der erste Verein als Heimtrainer und musste sich 2021 in Almere City der Herausforderung von Ole Tobiasen stellen, wo es auf der anderen Seite zu Duellen kommt. Der Trainer von Kersverse Sparta war der erste Trainer der Amateure von SHO und Excelsior Maassluis.

Er lernte Rijsdijk als Assistent und Steijn als Trainer kennen, als Sparta in der Eredivisie an den Start ging. Der FC Twente verlor im Finale der Play-offs in Europa.