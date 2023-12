Sparkasse waarschuwt Kunden vor perfider Betrugsmasche – “Handlungsbedarf”

Startpagina Verbraucher

van: Mark Stoffers

Drucken Teilen

Phishing-e-mails bereiken de Sparkassen erneut Sorgen. Bekijk de eindresultaten van het strafrechtelijk onderzoek. (Symboolfoto). © Julian Stratenschulte

Sparkassen in Deutschland waarschuwen Kunden voor een Betrugsmasche. U kent het fenomeen phishing-e-mails, die grote financiële schade kunnen veroorzaken.

Bremen – Ik weet altijd van banken in Duitsland die in Duitsland gebruikt kunnen worden. U profiteert van een veilige beveiligingsoplossing bij de Commercial Bank, zodat u meer te weten kunt komen. Waarschuw nu dat Sparkasse een einde maakt aan een nieuwe, perfiden Betrugsmasche.

Ook de Sparkasse bildet bei solchen Betrugsversuchen keine Ausnahme. Met meer dan 40 miljoen Girokonten sinds ze geloven in de Soul of Crime. Wees vooral voorzichtig met deze phishing-e-mails in het Midden-Oosten. Damit wollen die Betrüger, Bankkunden dazu teilten auf hre Machenschaften hereinzufallen and zumindest einen Teil des Powers abzugreifen.

Sparkassen in Deutschland warnen vor Betrug: „Offizielle“ E-mails sollen Kan opnieuw worden ingediend

Met het geld zouden beide fondsen in Duitsland geld kunnen besparen en winstgevender kunnen worden, en dat zou op zichzelf een goede deal zijn. Laut des Geschäftsjahres 2022 heeft betrekking op de gezamenlijke besparingen van in totaal 1.500 miljard euro. De ließ van het Duitse Sparkassen- und Giroverband DSGV is verdwenen. Dat is geen wonder, dat is het geld dat u van uw bankrekeningen ontvangt.

Wanneer u een PayPal-betaling ontvangt, komt u in aanmerking voor betaling en bij uw Paypal-betaling ontvangt u een melding dat de Sparkasse e-mails voor uw e-mails ontvangt, die u later van de bank ontvangt. Het is belangrijk op te merken dat “Freigabeverfahren ungültig – Handlungsbedarf” belangrijk is. Met behulp van uw spaargeld in Sorge kunt u ervan genieten, zodat u meer kunt handelen en kopen.

Aktuelle Betrugsmasche bei der Sparkasse: Computerexperts waarschuwen Kunden „dringend“

Hieronder vindt u een grote verscheidenheid aan informatie die hier beschikbaar is, die u zult zien op uw webpagina (phishing-pagina), die beschikbaar zal zijn op de Sparkasse. Aan de andere kant worden ook de online bankgegevens, persoonlijke gegevens en de gegevens op de creditcard op prijs gesteld, zodat u uw rekening dienovereenkomstig kunt controleren. “Het computerstoringsteam van de Sparkassen-Finanzgruppe waarschuwt u dringend voor deze e-mails”, heeft hij de leiding over de nieuwe Betrugsmasche, voor de sich Sparkassen-Kunden in Acht nehmen sollen.

In deze laatste waarschuwing schrijft de Sparkasse opnieuw: “Er staan ​​maar een paar data op de phishingsite. Ik wil u graag laten weten dat uw bankrekening kan worden ingevuld. Als uw spaarrekening kan worden verkregen via uw e-mails hier, kunt u uw spaarrekening oplossen, wat uw voortdurende spaargeld verzekert, en u zult Met uw creditcard heeft u snel toegang tot uw online bankdiensten. bar zu lassen. Dat is de chaos in de nieuwbouw aan het stadspark in München.