Der Käufer kann die Ergebnisse dieser Hautpflegeroutine nicht überstehen. Schauen Sie sich diese begeisterten Rezensionen an (Wortspiel beabsichtigt).

Bewertungen von Sunday Riley Wake Up With Me Complete Morning Routine Kit

Ein Käufer erklärte: „Das ist ein tolles Produktset und ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis! Ich habe empfindliche Haut und alle Produkte sind so sanft, dass ich nie eine Reaktion verspüre … Ich habe SO viele Komplimente für meine Haut bekommen. Die Leute kommentieren, dass ich es bin.“ Glowing und frage nach meinem Geheimnis, und ich verrate es immer, weil ich an diese großartige Linie glaube! Diese hat mir so gut gefallen, dass ich auch die Nachtroutine ausprobiere! Die Produkte sind einfach anzuwenden und haben einen sanften Duft, der nicht aufdringlich ist. I Ich habe alles in voller Größe gekauft, nachdem es aufgebraucht war (obwohl ich sagen muss, dass es wirklich lange gehalten hat!). Ich kann dieses Set nur wärmstens empfehlen!“

Ein anderer erklärte: „Ich verwende dieses System seit etwa anderthalb Wochen. Ich bemerke bereits Ergebnisse! Meine Haut ist strahlender und meine Falten sind weicher. Meine Haut sieht straffer aus. Also kam ich zurück und kaufte das Nachtset. Ich habe auch zwei von jedem Kit gekauft, für den Fall, dass sie sie nicht mehr verkauft. Ich denke, es ist viel günstiger, die Kits zu kaufen, als jedes Produkt einzeln zu kaufen. Das wäre sehr teuer. Aber ich bin so zufrieden mit den Ergebnissen, die ich erhalte! „

Jemand rezensierte: „Ich bin auf diese Produktlinie umgestiegen, weil ich bei meiner erwachsenen Tochter Veränderungen an der Haut gesehen habe. FANTASTISCH. Meine ist auf dem Weg zu demselben tollen Aussehen!“

Ein Käufer schwärmte: „Ich habe VIELE Linien und auch medizinische Produkte ausprobiert. Das sind fantastische Produkte, die Ihre Haut auf ein neues Niveau bringen.“

Ein anderer schwärmte: „Absolut verliebt in mein Sunday Riley Wake Up With Me-Set! Hinterlässt bei mir eine seidig weiche Haut und einen GLANZ wie kein anderer. Ich fühle mich sehr frisch!! Es ist Verjüngung vom Feinsten!“

Suchen Sie nach weiteren tollen Hautpflege-Angeboten? Lassen Sie sich dieses 39-Dollar-Angebot für Peter Thomas Roth-Gesichtsmasken im Wert von 141 US-Dollar nicht entgehen.