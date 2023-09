OnePlus mag eine kleinere Marke sein, aber sie hat uns hier bei CNET immer wieder beeindruckt. Wir waren ursprünglich von seinen leistungsstarken und erschwinglichen Flaggschiff-Telefonen beeindruckt, und sein neues OnePlus Pad hat sich bereits einen Platz auf unserer Liste der insgesamt besten Tablets für 2023 gesichert. Und jetzt können Sie eines für weniger Geld ergattern. OnePlus verfügt derzeit über die Pad im Angebot für 50 $ Rabatt, wodurch der Preis auf 430 $ sinkt. Außerdem gibt es bei diesem Angebot ein kostenloses Angebot OnePlus Stylo-Stift – ein Wert von 100 $. Für dieses Angebot gibt es zwar kein festgelegtes Ablaufdatum, Sie sollten Ihre Bestellung also lieber früher als später aufgeben, wenn Sie diese Ersparnisse nicht verpassen möchten.

Das OnePlus Pad ist erst in diesem Frühjahr auf den Markt gekommen, aber CNET-Rezensent Scott Stein hat es bereits als eines der besten Android-Tablets in seiner Preisklasse bezeichnet, sodass es ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, wenn Sie es im Angebot kaufen können. Es verfügt über ein 11,6-Zoll-LCD-Display sowie eine leistungsstarke Dimensity 9000-CPU mit acht Kernen für reibungslose Leistung und ist mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher ausgestattet. Außerdem ist es nur 6,5 mm dick und wiegt nur 552 Gramm, was es perfekt für die Erledigung von Geschäften unterwegs macht.

Und es ist noch besser, wenn Sie es damit kombinieren Der Stylo-Stift von OnePlus. Dieser Stift verfügt über eine extrem niedrige Latenzzeit von 2 ms sowie über 4.000 Druckempfindlichkeitsstufen für höchste Präzision. Darüber hinaus bietet OnePlus im Paket mit diesem Kauf 50 % Rabatt auf anderes Zubehör, darunter das Folio-Hülle und ein Paar OnePlus Z2-Ohrhörer. Und für noch mehr Schnäppchen können Sie sich unsere vollständige Übersicht der besten Tablet-Angebote ansehen.