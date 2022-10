Sparen Sie $50 bei Beats Powerbeats Pro Earbuds mit über 50.600 5-Sterne-Bewertungen

Ich bin nicht der einzige, der diese kabellosen Ohrhörer liebt, sehen Sie sich einige der über 50.600 5-Sterne-Rezensionen von Amazon an.

Powerbeats Pro Wireless Earbuds Kundenrezensionen

Ein Käufer schwärmte: „Akkulaufzeit und Klangqualität sind absolut perfekt. Die Ohrhörer halten auch während HIIT perfekt an Ort und Stelle, und die Schweißbeständigkeit macht sie besser als Apple AirPods.“

Eine andere Person schwärmte: „Der derzeit beste wirklich kabellose Kopfhörer auf dem Markt und sowohl für das Training als auch für gelegentliches Hören gleichermaßen wunderbar.

Ein Amazon-Käufer erklärte: „Zunächst muss ich mit der Tatsache beginnen, dass ich bei Kopfhörern EXTREM wählerisch bin und über 20 Paare von Marken bis hin zu keinen Marken bei Amazon gekauft habe. Dies sind die ersten Kopfhörer, die ich habe Ich habe sie im Fitnessstudio getragen, die nicht einmal angepasst werden mussten! Ich habe komische Ohren und noch nie hat mir ein In-Ear-Kopfhörer so gut gepasst. Die Dichtung ist großartig und sie bewegt sich einfach nicht!“

Ein Fan der Ohrhörer erklärte: „Diese Dinger fühlen sich großartig an. Sie bewegen sich nicht. Keine Kabel. Ich nehme einen Kopfhörer heraus und sie pausieren. Bedienelemente auf beiden Seiten … Großartige Akkulaufzeit. Ich kann mit nur einem trainieren . Egal welches Ohr. Apropos Training. Wie oft hast du dich schon beim Kreuzheben an einem Draht verhakt? Jetzt nicht mehr! Handstand-Liegestütze? Leichter Tag! Sie sind einfach genial. Ich hole sie aus dem Koffer und meinen Das iPhone verbindet sich einfach.“

„Ich liebe diese Kopfhörer absolut! Ich kam von Airpods, dann von Airpod-Profis, dann von Beats Studio Buds und jetzt von diesen. Diese sind auf einer eigenen Ebene, sie sind so großartig“, bewertete ein Amazon-Kunde.

Ein Käufer erklärte: „Dies sind bei weitem die besten Beats bisher! Beats wurden mit mehreren Schlüsselwerten in der Kategorie Audiogeräte klassifiziert: Hoher Bass, harter Schlag, hochwertiger Klang, großartig für das Training, stilvoll (beides für ihre Subtilität und ihre lauten, ’schau mich an‘ Farbpaletten).“

„Diese PowerBeats Pro-Knospen fühlen sich an wie der Höhepunkt von viel Forschung und Entwicklung und als Höhepunkt der Marke – erhältlich in einem subtilen, stilvollen schwarzen, matten Finish, sind sie professionell und unauffällig. In ihren Elfenbein-, Moos- oder Marine-Schemata sind sie sind immer noch dezent, haben aber das stylische Flair, das für das Industriedesign von Beats typisch ist“, sagte ein Amazon-Kunde.