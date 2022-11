Spannend bis zur letzten Minute: NASA-Mondmission „Artemis 1“ gestartet

Inzwischen sieht es so aus, als würde „Artemis 1“ dieses Jahr nicht mehr abheben. Doch nach einer weiteren Verzögerung am Mittwochmorgen gelingt der Start der unbemannten Mondrakete.

Nach monatelangen Verzögerungen und einer weiteren kurz vor dem Start ist die Artemis-1-Rakete der NASA abgehoben. Die Space Launch System-Rakete mit dem unbemannten Orion-Raumschiff startete um 1:47 Uhr Ortszeit vom Launch Complex 39B in Florida. Hauptziel von „Artemis 1“ ist laut NASA die gründliche Erprobung der integrierten Systeme vor bemannten Missionen.

Das Raketensystem war bereits vergangene Woche auf die Startrampe des Kosmodroms Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gerollt. Wegen des Sturms „Nicole“ wurde der unbemannte Teststart dann von Montag auf Mittwoch verschoben.

Die Mission stand bisher unter keinem guten Stern: Nach Verzögerungen und explodierenden Kosten in Entwicklung und Bau musste der erste Teststart mehrfach verschoben werden – unter anderem wegen diverser technischer Probleme und Ende September wegen Orkan „Ian“.

Rückkehr zum Mond

Mit dem Programm „Artemis“, benannt nach der griechischen Mondgöttin, sollen in den kommenden Jahren wieder US-Astronauten auf dem Mond landen, erstmals eine Frau und eine nicht-weiße Person. Die Mission wird vier Astronauten an Bord der Orion-Raumsonde in die Mondumlaufbahn bringen, wo zwei von ihnen für die endgültige Annäherung an den Mond auf eine Landefähre umsteigen werden.

Außerdem soll eine Art Raumstation auf dem Mond entstehen und als Basis für einen bemannten Flug zum Mars dienen – das wird aber erst in ferner Zukunft geschehen.