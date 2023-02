CNN

Spanje zal een weg naar staatsburgerschap bieden aan 222 Nicaraguaanse politieke gevangenen die onlangs uit de gevangenis zijn vrijgelaten en van wie velen donderdag naar de Verenigde Staten zijn gestuurd, vertelde een woordvoerder van het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken aan CNN.

De woordvoerder reageerde niet onmiddellijk op een vraag van CNN over de details van het aanbod, inclusief hoe snel ze het staatsburgerschap konden krijgen. De woordvoerder sprak op voorwaarde van anonimiteit, daarbij verwijzend naar lokale professionele normen.

Er zijn vragen gerezen over het lot van de meer dan 200 nieuwkomers in de VS, die donderdag ook van hun Nicaraguaanse staatsburgerschap zijn beroofd.

Hun vrijlating volgde op jarenlange repressie door de president van Nicaragua, Daniel Ortega. De autoritaire leider heeft tientallen oppositieleden en activisten gevangengezet, vooral in de aanloop naar de laatste verkiezingen in november 2021.

Woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Ned Price, zei donderdag dat de personen, die allemaal naar Dulles International Airport in Washington vlogen, voor twee jaar humanitaire voorwaardelijke vrijlating krijgen, waardoor ze in de VS kunnen blijven en ze de tijd krijgen om asiel aan te vragen als ze dat willen.

Elk van de personen die Nicaragua verlieten, stemde er vrijwillig mee in om te reizen, en “er waren twee personen die er uit eigen beweging voor kozen om niet naar de Verenigde Staten te reizen”, zei Price.

Onder de vrijgelaten gevangenen bevindt zich een Amerikaan, volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken, die hun stap toejuichte en het een product van Amerikaanse diplomatie noemde.

Ortega zei donderdag dat over hun vrijlating niet was onderhandeld met Washington. “We wilden gewoon dat ze gingen”, zei Ortega.

Nadat hij de vrijlating van de gevangenen “een boodschap voor vrede en stabiliteit voor Nicaragua” noemde, zei de 77-jarige leider dat de oorspronkelijke lijst van degenen die vrijgelaten zouden worden 228 namen bevatte, maar dat de VS ten minste vier gevangenen een veto hadden uitgesproken omdat ze veroordeeld voor gewone misdaden.

Bisschop Rolando Alvarez, een vooraanstaand lid van de katholieke kerk die zich al lang verzet tegen het regime van Ortega en in augustus 2022 werd vastgehouden, zou ook worden vrijgelaten, maar hij weigerde, zei Ortega. In plaats daarvan werden donderdagochtend elf leden van de geestelijkheid vrijgelaten.

De politieke gevangenen werden op de luchthaven van Dulles begroet door Amerikaanse functionarissen, activisten en leden van de Nicaraguaanse diaspora.

Een van de aankomsten was politiek activist Felix Maradiaga, die aan CNN en Espanol vertelde dat ze pas beseften wat er gebeurde toen ze bij het vliegtuig waren.

“Ze lieten ons enkele documenten ondertekenen waarin in één enkele regel stond dat we het land uit vrije wil verlieten zonder verdere uitleg”, zei hij. “Aan de ene kant is wat er is gebeurd schokkend, maar aan de andere kant ben ik overweldigd door dit moment, de mogelijkheid om onze familie te omhelzen. Persoonlijk heb ik mijn dochter al meer dan drie jaar niet meer gezien.”