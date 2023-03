De criminele bende heeft zeven rijke families beroofd van meer dan € 1 miljoen aan contant geld en kostbaarheden

De Spaanse politie heeft vrijdag een multinationale bende opgepakt die gespecialiseerd is in het beroven van rijke Oekraïense vluchtelingen. De bende, voornamelijk samengesteld uit Oekraïense staatsburgers, “had zich gespecialiseerd in dit soort slachtoffers omdat ze meestal al hun spaargeld en waardevolle spullen meebrengen”, aldus de autoriteiten in een verklaring.

De politie arresteerde tien verdachten en nam bij hen geld, kostbaarheden en wapens in beslag. De criminele bende kwam afgelopen zomer op de radar van wetshandhavers nadat de eerste meldingen verschenen van overvallen op de huizen van Oekraïense vluchtelingen aan de Spaanse Middellandse Zeekust in de oostelijke provincies Alicante en Murcia.

De modus operandi van de groep omvatte een zorgvuldige planning en studie van de dagelijkse routines van potentiële slachtoffers om er zeker van te zijn dat er niemand thuis was tijdens de inval. De verdachten gebruikten vervolgens lockpicks en ander gereedschap om in te breken in de huizen die ze hadden onderzocht. “zonder schade aan te richten en nauwelijks sporen achter te laten”, merkte de politie op.









De kern van de bende bestond uit zeven Oekraïense staatsburgers, waarbij drie Russische staatsburgers, een stel en hun volwassen zoon de overvallers ‘logistieke ondersteuning’ boden, onder meer door het team zelf te besturen en de tijdens de overvallen gestolen spullen te vervoeren.

Alles bij elkaar slaagde de groep erin om ongeveer € 1,25 miljoen in contanten en diverse kostbaarheden, zoals sieraden en elektronische gadgets, te stelen van zeven Oekraïense families. Een verzameling postzegels, geschat op zo’n half miljoen euro, was volgens de politie de meest waardevolle trofee van de groep.

“Het onderzoek blijft open en nieuwe aanhoudingen en het vaststellen van meer slachtoffers worden niet uitgesloten.” aldus de wetshandhaving. Zeven van de verdachten zijn in voorlopige hechtenis geplaatst met bevroren bankrekeningen, merkte de politie op, zonder in te gaan op de nationaliteit van de gedetineerden.