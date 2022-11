Spanischer Teenager schreibt nach Nadals Ausscheiden aus dem ATP-Finale Geschichte — RT Sport News

Das Ausscheiden von Rafael Nadal bedeutet, dass Carlos Alcaraz das Jahr garantiert als Nummer eins der Welt beenden wird

Rafael Nadals Chancen, in die Ko-Runde der ATP Finals einzuziehen, sind vorbei, nachdem die Ergebnisse am Dienstagabend in Turin gegen ihn ausgefallen sind. Das frühe Aus für den Spanier bedeutet auch, dass Landsmann Carlos Alcaraz garantiert der jüngste Spieler aller Zeiten sein wird, der das Jahr als Weltranglistenerster beendet.

Nadal hat bisher beide Spiele in der Round-Robin-Phase des Saisonabschlussturniers in Italien verloren und Niederlagen in zwei Sätzen gegen Taylor Fritz und Felix Auger-Aliassime erlitten.

Nadals Hoffnungen auf das Erreichen des Halbfinals könnten nur aufrechterhalten werden, wenn Casper Ruud am Dienstag gegen Fritz in zwei Sätzen verlor, obwohl der Norweger seinen Kampf gegen seinen amerikanischen Rivalen mit 6: 3, 4: 6, 7: 6 (8: 6) gewann.

Ruud hat beide Spiele in Turin gewonnen, nachdem er Auger-Aliassime am Sonntag besiegt hatte, und spielt als nächstes am Donnerstag gegen Nadal.

Das Match wird für den 22-fachen Grand-Slam-Sieger tot sein, während Ruud bereits ein Platz im Halbfinale sicher ist.









Nadals zwei Niederlagen in Turin bedeuten, dass er zum ersten Mal seit 2009 vier ATP-Tour-Matches in Folge verloren hat, während ein ATP-Finals-Titel dem 36-Jährigen trotz seiner glänzenden Karriere weiterhin fehlt.

In Bezug auf die diesjährige ATP-Wertung musste die Nummer zwei der Welt, Nadal, das Saisonfinale in Italien gewinnen, um Alcaraz als Weltmarktführer am Jahresende zu überholen.

Der 19-jährige Alcaraz wird das Jahr nun garantiert auf dem ersten Platz beenden – und ist damit der jüngste Mann seit Einführung der ATP-Ratings im Jahr 1973.

Alcaraz sollte das ATP-Finale spielen, musste sich jedoch Anfang November verletzungsbedingt zurückziehen.

An anderer Stelle in Turin spielt der 21-fache Grand-Slam-Champion Novak Djokovic – ein fünfmaliger Gewinner der ATP Finals – am Mittwoch gegen den Russen Andrey Rublev.

Beide gewannen ihre ersten Round-Robin-Matches gegen Stefanos Tsitsipas bzw. Daniil Medvedev.

Der griechische Star Tsitsipas und der Russe Medvedev treffen später am Tag aufeinander, um ein frühes Ausscheiden aus einem Turnier zu vermeiden, das sie beide in den Vorjahren gewonnen haben.