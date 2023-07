Spaniens konservative Oppositionspartei Volkspartei (PP) lag bei den vorgezogenen Neuwahlen am Sonntag zwar vorne, verfehlte aber die absolute parlamentarische Mehrheit, wie zwei nach Ende der Abstimmung auf dem Festland veröffentlichte Umfragen nahelegten.

Die Umfragen zeigten, dass die PP mit einem möglichen Zusammenschluss mit der rechtsextremen Vox den Sieg erringen könnte, ein Schritt, der seit Monaten diskutiert wird.

Im Falle einer Bestätigung wäre es das erste Mal seit dem Ende der Diktatur von Francisco Franco in den 1970er Jahren, dass eine rechtsextreme Partei in Spanien an die Regierung gelangt.

Eine Umfrage von GAD3 für die Mediengruppe Mediaset ergab, dass die PP unter ihrem Vorsitzenden Alberto Nunez Feijoo 150 Sitze und Vox 31 gewinnen würde, was ihr eine Mehrheit im Unterhaus mit 350 Sitzen verschaffen würde.

Laut GAD3 würde die linke Koalition unter der Führung der Sozialisten von Premierminister Pedro Sanchez insgesamt 149 Sitze erhalten.

Eine weitere Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Sigma Dos für den staatlichen Sender RTVE zeigte ebenfalls, dass die kombinierten rechten Parteien an der Spitze der mit der knappsten Mehrheit angegebenen Listen siegten (150 für PP und 27 für Vox).

Bei den Wählerbefragungen handelt es sich nicht um Exit-Umfragen, und bei früheren Wahlen gab es Hinweise auf potenzielle Gewinner, die sich als falsch herausstellten.

Die Zahl der vorzeitigen Stimmen ist weniger sicher

Unterdessen lieferten die Sozialisten und die PP bei der vorzeitigen Stimmenauszählung ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit einem Wähleranteil von 32,8 % bzw. 31,1 % und knapp über 50 % der Gesamtstimmen.

RTVE sagte, dadurch würden die Sozialisten 131 Sitze und die PP 130 Sitze im Unterhaus erhalten.

Die frühzeitige Auszählung der Stimmen erfolgt zunächst in kleineren Städten und spiegelt nicht unbedingt das Endergebnis wider.

Nahezu endgültige Ergebnisse werden gegen Mitternacht erwartet.

Warum hat Spanien vorgezogene Neuwahlen abgehalten?

Sanchez rief die Neuwahl vorzeitig aus, nachdem die Linke bei den Kommunalwahlen im Mai eine Niederlage einstecken musste

Die Abstimmung war ursprünglich für Dezember geplant. Aber sein Versuch, seine Gegner in die Irre zu führen, scheint nach hinten losgegangen zu sein, wenn die Umfragen korrekt sind.

Die Wahl fand nur drei Wochen nach der Übernahme der rotierenden Präsidentschaft der Europäischen Union durch Spanien statt und ist nach ähnlichen Schritten in anderen EU-Ländern – Schweden, Finnland und Italien – ein neuer Schlag für die europäische Linke.

Eine Rekordzahl von 2,47 Millionen der 37,5 Millionen registrierten Wähler gab bereits vor Eröffnung der Wahllokale ihre Briefwahl ab.

Die sozialistische Minderheitsregierung des Premierministers bildet derzeit eine Koalition mit der linksextremen Unidas Podemos, die bei der Wahl am Sonntag unter dem Sumar-Programm antritt. Bild: Emilio Morenatti/AP/picture Alliance

Die Wahl fand außerdem mitten im Sommer statt, wenn eine beträchtliche Zahl von Wählern aufgrund von Ferien und nach einem Monat Hitzewellen möglicherweise nicht an ihren gewohnten Wahllokalen ist.

Die Beamten rechneten jedoch immer noch mit einer Wahlbeteiligung von 70 %.

Vox ist bereit, den Königsmacher zu spielen

Umfragen vor den Wahlen deuteten ebenfalls darauf hin, dass die PP an erster Stelle stehen würde, es sei jedoch unwahrscheinlich, dass sie die absolute Mehrheit erreichen würde, und sie könnte bei der Bildung einer Regierung auf die Unterstützung von Vox angewiesen sein.

In einem am Freitag veröffentlichten Interview von El MundoFeijoo erklärte, dass ein Kandidat seine Allianzen nur zwei Tage vor einer Wahl nicht offenlegen dürfe. Er fügte hinzu, dass eine Regierung mit Vox „nicht ideal“ sei.

Allerdings haben sich PP und Vox seit den Kommunalwahlen im Mai bereits zusammengetan, um in Dutzenden Regionen und Städten zu regieren.

Die Unterstützung für die antiislamische und antifeministische Partei ist rückläufig. Bei der letzten Wahl im November 2019 gewann Vox 52 Sitze. Wenn die Wählerbefragungen vom Sonntagabend stimmen, könnte es bei dieser Wahl nur auf die Hälfte dieser Zahl kommen.

Die Sozialisten wiederum würden sich auf die neue Bewegung namens Sumar verlassen, die zum ersten Mal überhaupt 15 kleine linke Parteien zusammenbrachte, um eine Regierung zu bilden.

mm, lo/jcg (AP, AFP, EFE, Reuters)