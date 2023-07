Maria Canas, eine Medizinstudentin im zweiten Jahr an einer Universität in Salamanca, Spanien, begann mit 16 Jahren zu arbeiten, um Geld für ihr Studium zu sparen. Mit 28 Jahren konnte sie sich schließlich an der Universität einschreiben und hat zwei Jahre später gelernt, am Existenzminimum zu leben . „Meine wirtschaftliche Situation ist schrecklich“, sagte sie.

Um solchen Situationen entgegenzuwirken, wollen die stellvertretende spanische Ministerpräsidentin und Arbeits- und Sozialministerin Yolanda Diaz und das neu gegründete Linksbündnis Sumar 20.000 Euro (21.950 US-Dollar) für Menschen im Alter von 18 bis 23 Jahren bereitstellen. Das „universelle Erbe“, vergleichbar mit der Idee eines universellen Grundeinkommens, zielt darauf ab, die soziale Ungleichheit in Spanien zu verringern. Junge Berufsanfänger hätten dadurch eine Grundlage, die ihnen ein Studium, eine Ausbildung oder eine Unternehmensgründung ermöglicht.

Die Mittel stünden allen 18- bis 23-Jährigen unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Lage zur Verfügung. Da jedes Jahr eine halbe Million Menschen im Land erwachsen werden, würden die Kosten für das Grunderbe 10 Milliarden Euro betragen, etwa 0,8 % des Bruttoinlandsprodukts. Die Hilfe würde durch eine Reichensteuer finanziert.

Einen ähnlichen Plan stellte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in einer Ende 2021 veröffentlichten Studie vor. Verschiedene Politiker und Experten haben ihn seitdem aufgegriffen, zuletzt Diaz, der bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Spanien Ende Juli gewinnen will.

Unterbrechung der Generationenungleichheit

In Spanien bestimmen oft das Familienvermögen und die damit verbundene Erbschaft den Werdegang eines jungen Menschen. „Die Vermögensungleichheit ist viel größer als die Einkommensungleichheit“, sagt Jose Ignacio Conde-Ruiz, stellvertretender Direktor der privaten Wirtschaftsforschungsstiftung FEDEA, gegenüber der DW. Er findet das besorgniserregend.

Nach Angaben des spanischen Zentrums für Wirtschaftspolitik (EsadeEcPol) hat das Familieneinkommen einen solchen Einfluss, dass Kinder der reichsten 10 % der Bevölkerung im Erwachsenenalter ein durchschnittliches Jahreseinkommen von fast 30.000 Euro pro Person erzielen, während dieser Satz auf fast 30.000 Euro ansteigt 40.000 für das reichste 1 %. Im Gegensatz dazu verfügen die Kinder der ärmsten 10 % über ein durchschnittliches Jahreseinkommen von knapp 17.000 Euro, und nur sehr wenige schaffen es, die soziale Leiter zu erklimmen, um dieses zu erhöhen.

„Wir haben eine enorme Vermögensungleichheit, die von Generation zu Generation weitergegeben wird“, sagte EsadeEcPol-Direktor Jorge Galindo gegenüber der DW. Eine universelle Vererbung „könnte eine Möglichkeit sein, diese Übertragung von Ungleichheit zu unterbrechen“, sagte er, und jungen Spaniern mehr Freiheit bei der Gestaltung ihres Lebens geben.

Doch selbst unter Anhängern gibt es Streit. Einige fragen sich beispielsweise, ob das Geld allen jungen Menschen zur Verfügung stehen sollte, unabhängig davon, ob ihre Familien wohlhabend sind.

„Eine universelle Maßnahme wäre einfacher umzusetzen, da die Finanzierung aus einer neuen Reichensteuer erfolgen würde“, sagte Conde-Ruiz. „Junge Menschen, die aus privilegierteren Verhältnissen stammen, würden immer noch das Grunderbe bekommen, müssen aber auch viele Steuern zahlen.“

Junge Spanier bei einem Protest während der Finanzkrise 2012 Bild: Javier Lizon/EFE/dpa/picture Alliance

Galindo sagte, die Maßnahme wäre wirksamer, wenn sie vom Einkommen oder Vermögen des Haushalts abhängig gemacht würde.

Andere haben alternative Hebel vorgeschlagen, um vererbte Privilegien auszugleichen, beispielsweise einen besseren Zugang zu bezahlbarem Wohnraum für Menschen, die ihn benötigen.

Ein EU-Problem

Junge Menschen in der gesamten Europäischen Union sind zunehmend pessimistisch. 68 Prozent der Befragten einer im Juni von der Forschungsstiftung des Tourismuskonzerns TUI durchgeführten Umfrage unter Jugendlichen gaben an, dass die Einkommen in ihrem Heimatland „sehr“ oder „eher“ ungleich verteilt seien.

Die Maßnahmen zur Schaffung von Chancengleichheit sind in der Europäischen Union unterschiedlich. In Deutschland erhalten Studierende finanzielle Unterstützung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz, dem sogenannten BAföG. Die Höhe richtet sich nach dem Gehalt der Eltern – je weniger Eltern verdienen, desto mehr können ihre Kinder bekommen.

Schweden und Dänemark bieten eine umfassendere Unterstützung für Studierende.

Diaz sagte, dass junge Menschen nach ihren Plänen selbst entscheiden könnten, wofür sie das Geld ausgeben würden – sie müssten es nicht unbedingt in Bildung investieren.

Implementierung der universellen Vererbung

Es bleibt abzuwarten, ob der Wahlkampfvorschlag eines garantierten Grunderbes in Spanien Realität wird. Es stellt sich auch die Frage, wie die Umsetzung konkret aussehen wird: Wer zahlt die zusätzlichen Steuern? Oder, wenn das Geld aus dem bestehenden Haushalt stammt, wie wird es verwendet?

Wenn Diaz die Wahl gewinnt, könnte Spaniens Jugend mit Auszahlungen rechnen Bild: David Canales/SOPA Images/Zuma/picture Alliance

Conde-Ruiz sagte, dass es den politischen Entscheidungsträgern schwerfallen würde, Leistungen wie Renten zu kürzen. Dies weist auf die Kehrseite der hitzigen Debatte über Generationengerechtigkeit in Spanien hin. Die Renten wurden kürzlich um 8 % erhöht; Mittlerweile haben viele junge Menschen das Gefühl, dass sie mit leeren Händen dastehen.

Hier kommt die Plattform ins Spiel, die die universelle Vererbung als Versuch darstellt, das Gleichgewicht zwischen den Generationen wiederherzustellen.

„Der Staat würde den jungen Menschen dabei helfen, weil er versteht, dass die Wirtschaft des Landes später von jetzt jungen Menschen geführt werden muss“, sagte Canas, der Medizinstudent. Das sei eine wichtige Investition in die Zukunft der jungen Menschen in Spanien, sagte sie.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Deutsch verfasst.