Der vom neuen Cheftrainer Monsta Tome berufene spanische Kader hat nach knapp siebenstündigen Verhandlungen zugestimmt, an den beiden kommenden Nations-League-Spielen teilzunehmen.

Die Fußballer hatten zuvor angekündigt, dass sie das Spielen für die Nationalmannschaft boykottieren würden, nachdem der ehemalige Präsident des spanischen Fußballverbands, Luis Rubiales, Jenni Hermosos Kopf mit beiden Händen gehalten und sie während der Medaillenzeremonie nach Spaniens Sieg über England im Finale der Frauen auf die Lippen geküsst hatte Weltmeisterschaft in Australien am 20. August.

Nach dem spanischen Sportgesetz können Spieler jedoch mit einer Geldstrafe belegt oder ihnen sogar die Lizenz ihres Verbandes entzogen werden, wenn sie eine Einberufung verweigern.

Die Androhung von Sanktionen nach dem Aufruf führte trotz des anhaltenden Boykotts dazu, dass die Spieler, der Politiker Víctor Francos – der Präsident des Obersten Rates für Sport Spaniens (CSD) – und Amanda Gutierrez von der Gewerkschaft FUTPRO in Oliva zusammenkamen.

Regierung und Spielergewerkschaft greifen ein

In den frühen Morgenstunden sagte Francos, dass eine grundsätzliche Einigung erzielt worden sei, um mit der Durchführung der von den Spielern innerhalb des spanischen Fußballverbandes (RFEF) geforderten strukturellen Änderungen zu beginnen, und 21 der 23 einberufenen Spieler hätten zugestimmt, zu spielen.

Zwei namentlich nicht genannte Spieler seien nicht in der richtigen Verfassung, um im Kader zu bleiben. Darüber hinaus wurde die Bildung einer Überwachungskommission für die zu verabschiedenden Verpflichtungen vereinbart – bestehend aus Mitgliedern des RFEF, des CSD und Spielervertretern.

Einzelheiten zu den Zusagen mussten außerhalb des Treffens noch bestätigt werden, doch Francos äußerte sich positiv: „Ich bin ehrlich: Ich denke, die Situation befindet sich in einer schwierigen Zeit, aber ich denke, es ist eine gute Nachricht zu sagen, dass die Frauen.“ Die Nationalmannschaft wird beide Spiele mit Garantie bestreiten.“

Unterdessen fügte Gutierrez hinzu: „Es ist der Beginn einer Möglichkeit notwendiger Veränderungen im RFEF und für zukünftige Generationen.“

Spanien spielt am 22. September in Göteborg gegen Schweden, bevor es am 26. September in Cordoba gegen die Schweiz antritt.

Warum hat Hermoso eine Erklärung abgegeben?

Laut Tome bleibt die Mannschaft jedoch ohne Hermoso, da sie nicht zu „ihrem eigenen Schutz“ ausgewählt wurde.

Anschließend warf Hermoso dem spanischen Fußballverband vor, die Spieler der Nationalmannschaft, die kürzlich die Weltmeisterschaft gewonnen hatte, „einschüchtern und bedrohen“ zu wollen.

In einer in den sozialen Medien veröffentlichten Erklärung reagierte die 33-jährige Stürmerin auf die Aufforderung des Verbandes, Spielerinnen einzuberufen, die zu diesem Zeitpunkt noch die Frauenmannschaft boykottierten.

Spaniens Ex-Fußballboss wegen WM-Kuss vor Gericht Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

39 Spieler, darunter 21 Mitglieder des Kaders, der letzten Monat die Weltmeisterschaft gewonnen hatte, hatten erklärt, dass sie nicht in die Nationalmannschaft zurückkehren würden, da sie sich noch nicht „in einem sicheren Umfeld fühlten“, und forderten weitere Veränderungen innerhalb des Verbandes.

Doch einige Tage später rief Tome viele von ihnen zurück und zwang die Spieler, ihren Boykott noch am selben Tag zu bekräftigen. Hermoso sagte, der Verband versuche, Druck auf die Spieler auszuüben.

„Die Spieler sind sich sicher, dass dies eine weitere Strategie der Spaltung und Manipulation ist, um uns einzuschüchtern und mit rechtlichen Konsequenzen und Wirtschaftssanktionen zu drohen“, hatte sie geschrieben.

km/fg/jsi (AFP, Reuters)