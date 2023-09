Spaniens Weltmeister wurde mit einer königlichen Medaille ausgezeichnet – doch statt eines Spielers tauchte plötzlich ein Influencer in der Ankündigung auf.

Böser Fauxpas in Spanien: Der Fußball-Weltmeister wurde nach seinem Sieg im WM-Finale gegen England mit dem Königlichen Verdienstorden ausgezeichnet. Die Auszeichnung wurde offiziell im Amtsblatt bekannt gegeben. Doch wer genau hinsah, bemerkte einen nicht unerheblichen Fehler.

Wie die spanische Sportzeitung „Marca“ berichtet, stand ganz oben auf der Liste der Weltmeister ein Name, der selbst guten Kennern ein Begriff war Frauenfußball sollte nichts sagen: Ivana Icardi Rivero. Es gibt einfach keinen Spieler mit diesem Namen im spanischen Team. Schnell war klar, dass tatsächlich Ivana Andrés gemeint war. Dabei handelt es sich nicht um irgendeinen Spieler, sondern um den Kapitän der Weltmeistermannschaft.

Spaniens WM-Team: Anstelle des Kapitäns tritt ein Influencer auf



Ivana Icardi Rivero hingegen ist nicht als Fußballerin aktiv, obwohl sie im weiteren Sinne etwas mit dem Sport zu tun hat: Sie ist die Schwester von Mauro Icardi, der in der Türkei bei Galatasaray Istanbul unter Vertrag steht. Allerdings ist Icardi Rivero eher als Influencerin mit fast einer Million Followern bekannt Instagram und ein Teilnehmer einer Fernseh-Reality-Show. Für „La Roja“ hätte sie jedenfalls nie antreten können, denn die Influencerin stammt aus Argentinien.

„Ich denke nur darüber nach, wie viele Menschen von der spanischen Regierung für ihre sportlichen Verdienste ausgezeichnet werden können, ohne eine Weltmeisterschaft gewonnen zu haben, ohne Spanier zu sein und ohne jemals in ihrem Leben einen Fußball berührt zu haben“, schrieb sie auf Instagram. Viel Verständnis für den Zusammenbruch scheint sie nicht zu haben: „Wie konnte das schief gehen?“ Ivana Andrés, die echte Weltmeisterin, äußerte sich bisher nicht zu der Verwechslung.

Frauen-Weltmeisterschaft 2023 Zootierpfleger, Mathematiker, Psychologe: Das machen die DFB-Spieler neben ihrer sportlichen Karriere

Ein anderer Name wurde falsch geschrieben



Es gibt sogar einen weiteren Fehler in der Ankündigung: Der Name von Mittelfeldspielerin Aitana Bonmati Conca wurde falsch geschrieben. Am Ende ihres Namens befand sich ein zusätzliches s, das dort nicht hingehört.

Der nationale Sportrat erklärte, dass menschliches Versagen zu den falschen Namen geführt habe. Wir möchten dies so schnell wie möglich korrigieren. An die Betroffenen wurden Briefe verschickt.

Quellen: „Marca“ / Ivana Icardi Rivero auf Instagram