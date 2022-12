Spanien vs. Marokko, Brasilien im Viertelfinale, die besten Wetten am Dienstag

Marokko ist bisher die Wohlfühlgeschichte des WM-Turniers 2022. Die Atlas Lions führten ihre Gruppe an, die erste afrikanische Nation, die dies in diesem Jahrhundert schaffte, und werden versuchen, ihren Nachbarn Spanien im Achtelfinale am Dienstag zu verärgern.

Unterdessen hält sich Brasilien nicht zurück, nachdem es in der ersten Halbzeit vier Tore gegen Südkorea erzielt hat, um ins Viertelfinale einzuziehen. Die Selecao ist eine der unterhaltsamsten Mannschaften, die man sehen kann, und bietet Fußball, der das Auge schont, mit viel Flair, individuellem Talent und Tanzeinlagen zum Feiern.

Achten Sie darauf, während des Turniers bei ESPN vorbeizuschauen, da wir Ihnen das Neueste aus Katar bringen. Hier ist, was Sie von den WM-Ereignissen am Montag verpasst haben könnten, und ein Ausblick auf Dienstag für das, was als nächstes kommt.

Die Quoten sprechen für Spanien gegen Marokko, aber könnten die Atlas Lions die Welt überraschen? JAVIER SORIANO/AFP über Getty Images

Spanien oder Marokko?

Die Nachbarn Spanien und Marokko treffen am 6. Dezember um 10 Uhr ET im Achtelfinale aufeinander. Marokko überraschte die Welt, nachdem es seine Gruppe gewonnen und so viele Punkte wie England und die Niederlande gesammelt hatte. Zu derselben Gruppe gehörten Belgien und Kroatien, und ein klarer Sieg gegen erstere zeigte allen, dass sie es in Katar ernst meinen.

Unterdessen startete die Mannschaft von Luis Enrique mit einem 7:0-Sieg gegen Costa Rica in das Turnier, endete aber mit einem Unentschieden gegen Deutschland und einer Niederlage gegen Japan. Sie mussten sich mit dem zweiten Platz begnügen und scheinen aus ihren Fehlern gegen eine marokkanische Mannschaft im Traumland gelernt zu haben.

Spaniens Mittelfeld ist wohl das beste des Turniers, mit Spielern wie dem Veteranen Sergio Busquets und den jungen Stars Pedri und Gavi, die alle drei aus Barcelona stammen. Sie werden versuchen, das Spiel zu kontrollieren und ihre Gegner mit Ballbesitz, Bewegung und Laufen ohne Ball zu schlagen. Sie wurden jedoch wegen ihres Fehlens einer Nummer 9 kritisiert, was Enrique bemängelte und sagte, Ferran Torres und Alvaro Morata spielten normalerweise diese Rolle.

Für Marokko ist es der fünfte Auftritt bei einer WM. Sie haben es nie über das Viertelfinale hinaus geschafft, und ein Termin mit dem Schicksal ist für morgen angesetzt. Obwohl die Chancen schlecht stehen, sagte Cheftrainer Walid Regragui, die Mannschaft sei „gut vorbereitet“ und „wir werden alles tun, um zu gewinnen“. Mit Teamchemie, Führung und Zusammenhalt könnte Marokko die perfekte Mischung haben, um immer wieder zu überraschen.

Bei der WM ist alles möglich.

Brasilien zeigte eine sensationelle Vorstellung

Brasiliens Leistung gegen Südkorea bringt alles über ihren Fußballstil auf den Punkt. Das Passieren, die Trickserei, das Tanzen. Sogar Cheftrainer Tite schaltete sich ein, nachdem sie in weniger als 30 Minuten ihr drittes Tor erzielt hatten.

Neymar kehrte von einer Verletzung zurück, um die Mannschaft auf Hochtouren zu bringen und ein Tor von der Stelle zu erzielen. Er ist nur ein Tor davon entfernt, den Torrekord von Pele in Brasilien einzustellen. Vinicius Junior, Richarlison und Lucas Paqueta gehörten zu den anderen Torschützen, obwohl es mehr hätte geben können, wenn man bedenkt, dass Südkorea Chancen vergeben hat.

Und um sicherzustellen, dass jedes Mitglied seines Kaders Minuten bei der Weltmeisterschaft bekommt, brachte Tite in der 80. Minute Torhüter Weverton, der dritte Wahl. Jetzt sind alle Teil der Party.

Nach dem Spiel hielten die Spieler eine Flagge für Pele, der sich derzeit im Krankenhaus befindet, nachdem er letzte Woche dort eingeliefert wurde, weil er gegen Darmkrebs kämpft.

„Ich werde das Spiel von hier im Krankenhaus aus verfolgen und jedem von euch mitfiebern“, sagte Pele, und die Jungs lieferten ab. Joga bonito.

Die heutigen Top-Lesungen

Schnapskreuzfahrt: So ist es an den Party-Spots der Weltcup-Party in Katar, die aus Ozeandampfern geworden sind

Fans aus aller Welt bilden einen Schmelztiegel aus WM-Fans, Alkoholikern, Partygängern und Touristen in Katars angedockten Schiffen, die als Hotels genutzt werden.

Warum Bruno Fernandes war Portugals bester Spieler bei der Weltmeisterschaft

Bruno Fernandes wurde für Portugals Achtelfinal-Aus bei der Euro gestrichen. In der gleichen Phase dieser Weltmeisterschaft war er der Schlüsselspieler des Teams.

Marokkos Lauf zum WM-Sieg ist kein Zufall; Das Geheimnis ist Teamgeist

Viele haben nicht damit gerechnet, dass Marokko weiterkommt, aber sie werden eine Menge Unterstützung vor Ort haben, wenn sie am Dienstag gegen Spanien antreten.

Ihre besten Wetten (Quoten über Caesars Sportsbook)

Wenn Sie auf die Weltmeisterschaft wetten möchten, sind die ESPN-Mitarbeiter Paul Carr, Daniel Thomas und Dalen Cuff hier, um Ihnen wichtige Tipps zu Quoten, Optionen und Futures zu geben. Hier ist, was wir für die Spiele am Dienstag haben.

Marokko (+525) vs. Spanien (-170), Unentschieden (+270)

Dalen-Manschette: Spanien hat für Phasen dieses Turniers hervorragend ausgesehen und war in kurzen Ausbrüchen phantastisch zerbrechlich. Das zeigte sich im Spiel gegen Japan, in dem sie innerhalb weniger Minuten von 0:1 auf 1:2 zurückgingen. Ich denke, sie kommen hier voran, aber sie werden gedrängt und sind anfällig dafür, ein Tor an eine gute marokkanische Mannschaft zu übergeben. Ich mag es, wenn beide Teams punkten (+115).

Paul Carr: Dalen hat mir hier mein Spiel gestohlen. Wie wir während der gesamten Gruppenphase gesehen haben, wird Spanien eine Menge Ballbesitz haben und bei Kontern anfällig sein. Beides ist für Marokko in Ordnung. Spanien hat in drei Spielen nur drei Tore zugelassen, was den erwarteten 2,7 Gegentoren entspricht. Allerdings lässt Spanien die zweitbesten Schüsse des Turniers zu (0,16 xG/Schuss), sodass die Gegner gute Chancen auf den Konter finden. Marokko wird das auch tun.

Daniel Thomas: Spanien hatte bisher eine so seltsame WM, und das macht es sehr schwierig, dieses Spiel zu beurteilen. Ich nehme die Auslosung nach 90 Minuten.

Portugal (-117) vs. Schweiz (+350), Unentschieden (+235)

Manschette: Portugal war in diesem Turnier besser als ich erwartet hatte. Das Schweizer Team erzielte jedoch sowohl bei der Europameisterschaft im letzten Sommer als auch bei diesem Turnier Ergebnisse – insbesondere, als es gegen Serbien gewinnen oder unentschieden spielen musste und nach einem 1: 2-Rückstand mit 3: 2 zurückkam. Dies ist im Wesentlichen das gleiche Schweizer Team, das Frankreich im Achtelfinale der Euro nach einem 1: 3-Rückstand in der zweiten Halbzeit besiegt hat. Ich unterstütze sie, um in 90 Minuten ein Ergebnis zu erzielen, doppelte Chance (Sieg/Unentschieden) bei -107. Oder, wenn Sie sich aggressiv fühlen, sind sie bei +175, um voranzukommen.

Auto: Beide Teams waren bisher offener als erwartet. Zehn Tore wurden in Portugals drei Spielen und acht in der Schweiz erzielt, mit zugrunde liegenden Zahlen, die nicht weit entfernt sind. Deshalb mag ich über 2,5 Tore bei +127. Es ist immer eine riskante Wette in einem K.-o.-Spiel, das sich in ein zurückhaltendes 1:0-Spiel verwandeln könnte, aber ich glaube nicht, dass sich beide Teams in diesem Spiel darauf einlassen werden.

Thomas: Hier treten zwei gute Mannschaften gegeneinander an. Ich gebe zu, es wird eng. Ich mag es, wenn Portugal im Elfmeterschießen weiterkommt (+850).

abspielen 1:42 Ale Moreno reagiert auf die Äußerungen von Fernando Santos, er sei unzufrieden mit Cristiano Ronaldo.

Nachrichten und Notizen

Portugals Trainer Fernando Santos kritisierte Cristiano Ronaldos Reaktion auf seine Auswechslung im Gruppenspiel am Freitag gegen Südkorea. Der portugiesische Kapitän sah sichtlich frustriert aus, als er in der zweiten Hälfte der 1: 2-Niederlage ausgewechselt wurde, als Kameras den 37-Jährigen einfingen, der zu sagen schien: „Er hat es eilig, mich auszuwechseln.“ Santos sagte, er habe das Filmmaterial zuerst nicht gesehen, aber nachdem er es gesehen hatte, sagte er: „Mir hat es nicht gefallen. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Von da an sind es die Dinge, die Sie intern regeln , und jetzt denken wir an das Spiel morgen. Alle konzentrieren sich auf das Spiel.“ Santos weigerte sich daraufhin zu bestätigen, ob Ronaldo für das Achtelfinale gegen die Schweiz am Dienstag im Lusail-Stadion in die Mannschaft berufen würde – möglicherweise sein letztes Spiel bei einer Weltmeisterschaft.

Didier Deschamps wird seinen Spielern das Tragen von Schmuck verbieten, nachdem er sagte, Jules Kounde habe „sehr viel Glück“ gehabt, seinem Ärger zu entkommen, weil ihm gesagt wurde, er solle beim 3:1-Sieg am Sonntag gegen Polen eine goldene Halskette abnehmen. Der Verteidiger von Barcelona, ​​Kounde, wurde vom Platz gedrängt, als Schiedsrichter Jesus Valenzuela die goldene Kette des Außenverteidigers an der Außenseite seines Trikots entdeckte. „Er [Kounde] hätte damit nicht ins Spiel gehen dürfen“, sagte Deschamps. „Ich weiß nicht, was er an der Kette hat, aber ich weiß, dass er ein bisschen abergläubisch ist und sie auch im Training trägt.“ England am Samstag, wobei die beiden Länder zum ersten Mal seit der Weltmeisterschaft 1982 in Spanien wieder bei einer Weltmeisterschaft aufeinandertreffen.