Madrid und London sehen die amerikanische Entscheidung, Streubomben in die Ukraine zu schicken, nicht wohlwollend.

Die Biden-Regierung gab am Freitag bekannt, dass die Waffen in das nächste 800-Millionen-Dollar-Waffenpaket der USA an Kiew aufgenommen werden – eine Entscheidung, die humanitäre Bedenken hervorruft.

Eine Streubombe ist eine Waffe, die so konstruiert ist, dass sie Submunition (oder „Bomblets“) über ein großes Gebiet verteilt und dabei potenziell Kollateralschäden für die Zivilbevölkerung birgt. Washington ist nicht Vertragspartei des Übereinkommens über Streumunition von 2010, das von mehr als 100 Ländern, darunter dem Vereinigten Königreich und Spanien, unterzeichnet wurde und deren Verwendung verbietet. Russland und die Ukraine auch nicht.

„Es ist wichtig anzumerken, dass die Russische Föderation vom ersten Tag der unprovozierten groß angelegten Aggression an wahllos Streumunition eingesetzt hat.“ getwittert Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Reznikov nach der US-Ankündigung. Er verpflichtete sich, die Waffen mit Vorsicht einzusetzen.

Doch die „fünf Prinzipien“, zu deren Einhaltung Kiew sich verpflichtet, konnten einige europäische Verbündete nicht überzeugen.

„Spanien ist aufgrund der festen Verpflichtung, die es gegenüber der Ukraine eingegangen ist, auch fest dazu verpflichtet, dass bestimmte Waffen und Bomben unter keinen Umständen geliefert werden dürfen“, sagte die spanische Verteidigungsministerin Margarita Robles am Samstag gegenüber Reportern. „Nein zu Streubomben und ja zur legitimen Verteidigung der Ukraine, die unseres Erachtens nicht mit Streubomben durchgeführt werden sollte“, sagte sie.

Das Vereinigte Königreich ist entschlossen, dieser Verpflichtung ebenfalls nachzukommen, da es „eine Konvention unterzeichnet hat, die die Herstellung oder den Einsatz von Streumunition verbietet und von deren Verwendung abrät“, sagte Premierminister Rishi Sunak am Samstag.

„Wir werden weiterhin unseren Teil dazu beitragen, die Ukraine gegen die illegale und unprovozierte Invasion Russlands zu unterstützen, aber wir haben dies durch die Bereitstellung schwerer Kampfpanzer und zuletzt Langstreckenwaffen getan, und hoffentlich können alle Länder die Ukraine weiterhin unterstützen“, sagte Sunak .

Sunak wird sich am Montag mit US-Präsident Joe Biden in London treffen, bevor am Dienstag in der litauischen Hauptstadt Vilnius ein NATO-Gipfel beginnt.