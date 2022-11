Spanien und Belgien belegen nach gegensätzlichen Siegen den ersten Platz in ihren Gruppen

Am vierten Tag der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022, die erstmals in Katar ausgetragen wird, wurden vier Spiele ausgetragen. Die Weltmeisterschaft hält weiterhin Überraschungen bereit, wobei Japan nach einer denkwürdigen Leistung gegen das Kraftpaket Deutschland als letztes die Vorhersagen vor dem Turnier zunichte macht.

Zuvor begann der Tag damit, dass Marokko den Zweitplatzierten der letzten Veranstaltung, Kroatien, mit einem torlosen Unentschieden zurückhielt, und später in der Nacht zeigte Spanien eine dominante Leistung, um seine Kampagne in Gang zu bringen. Belgien, ein weiterer Favorit des Turniers, begann seine Reise ebenfalls, jedoch mit einem schwachen Sieg. Aber ein Sieg ist ein Sieg. Du bekommst volle drei Punkte und darauf kommt es an.

So wurden am Mittwoch jeweils zwei Spiele der Gruppe E und F ausgetragen. Hier ist ein Blick auf das Punktetabellen-Update der Gruppen.

Punktetabelle der Gruppe E

Im ersten Spiel der Gruppe E am Mittwoch traf Japan auf den viermaligen Sieger Deutschland. Und dann brachte Ilkay Gundogan sie in der ersten Halbzeit mit einem Elfmeter in Führung. Während der Kampf auf die Deutschen zusteuerte, hauchte Ritsu dem Kampf Leben ein, als er Japan in der 75. Minute zum Ausgleich brachte. Und acht Minuten später das Chaos. Takuma Asano brachte Japan in Führung und behielt diese Führung, was zu einer großen Überraschung führte, um mit einem 2:1-Sieg in die Kampagne zu starten.

Sie stiegen kurzzeitig an die Spitze der Punktetabelle der Gruppe E, bevor der frühere Meister später seine Ankunft mit einem 7: 0-Sieg gegen Costa Rica ankündigte und Japan auf den zweiten Platz verdrängte. Ferran Torres traf zweimal, während Marco Asensio, Dani Olmo, Gavi, Carlos Soler und Alvaro Morata jeweils einmal trafen.

Punktetabelle der Gruppe F

Nun, anders als der Wahnsinn von Gruppe E war Gruppe F eine düstere Angelegenheit. Allerdings muss man Marokko zugute halten, dass es den Finalisten von 2018, Kroatien, frustriert hat, seine Kampagne mit einem Unentschieden zu beginnen. Es gab nur wenige enge Chancen, aber wie die Torlinie deutlich macht, wurde keine genutzt.

Belgien, die zweitplatzierte Mannschaft der Welt, hatte das Glück, eine Überraschung gegen Kanada zu vermeiden, dank ihres Torhüters Thibaut Courtois, der einen frühen Elfmeter von Alphonso Davies parierte.

Michy Batshuayi traf dann in der 44. Minute mit einem Linksschuss ins Netz. Kanada überspielte Belgien, aber der Treffer in der ersten Halbzeit erwies sich als entscheidend.

Mit dem Sieg hat Belgien vier Punkte und belegt den ersten Platz in seiner Gruppe vor Kroatien und Marokko, die mit jeweils einem Punkt Zweiter und Dritter werden.

