Spanien trotzt der Inflation mit Wirtschaftsboom und Wohltaten | Wirtschaft | DW

Touristen sind nach der Pandemie massenhaft zurückgekehrt – und das trotz Ukrainekrieg und Energiekrise: Mallorca, die meistbesuchte Urlaubsinsel Europas, war in der vergangenen Hochsaison nahezu ausgebucht. Auch die frühlingshaften Kanarischen Inseln, Europas beliebtestes Winterziel, sind wieder voll. Auch der Bau von Ferienhäusern an Spaniens Küsten boomt wieder. Im ganzen Land zeugt ein Meer von Baukränen davon, dass Spaniens Wirtschaftsmotor auf Hochtouren läuft.

Die spanische Wirtschaft ist im vergangenen Jahr um 5,5 Prozent gewachsen. Damit steht das südeuropäische Land besser da als die meisten nordeuropäischen Länder, von denen viele neidisch auf die Pyrenäen blicken. Es ist das größte wirtschaftliche Plus, das in Spanien seit 20 Jahren zu verzeichnen ist – Tourismus und Bauwirtschaft sind die Lokomotiven. In Deutschland wurde das Wachstum 2022 auf 1,9 Prozent geschätzt, im gesamten Euroraum auf 3,5 Prozent.

Wieder gut gebucht: Hotels und Ferienwohnungen in Spanien, hier im Palya de Palma auf Mallorca

Stolzer Ministerpräsident

Sogar Spaniens Premierminister Pedro Sánchez war angenehm überrascht, als die neuesten Daten für 2022 auftauchten, das stark von Russlands Angriff auf die Ukraine und der darauf folgenden Energiekrise beeinflusst wurde. Auch für 2023 und 2024 prognostiziert der Internationale Währungsfonds (IWF) den Spaniern ein überdurchschnittliches Wachstum. „Unser Land kommt besser durch die Krise als die Länder um uns herum“, sagt Sánchez nicht ohne Stolz.

Und das nicht nur in Sachen Wachstum, das dafür gesorgt hat, dass die Arbeitslosigkeit in Spanien auf den niedrigsten Stand seit 15 Jahren gefallen ist – obwohl sie heute mit 13 Prozent immer noch erschreckend hoch ist (Deutschland 5,7 Prozent, EU-Durchschnitt 6,1). Auch bei der Inflationsbekämpfung leistet Spanien Erstaunliches: Im Dezember 2022 betrug der Preisanstieg nur 5,5 Prozent – ​​in der gesamten EU waren es 10,4 Prozent. Als im Januar die Inflation in der Eurozone auf 8,5 Prozent sank, blieb Spanien in Sachen Preiszurückhaltung ein Musterjunge.

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez, hier mit Bundeskanzler Scholz in La Coruña (5. Oktober 2022)

Was ist das Erfolgsrezept?

Wie haben es die Spanier geschafft, die Inflationsspirale, die im vergangenen Sommer auch im spanischen Königreich zehn Prozent erreichte, zu unterbrechen? Antwort: Insbesondere bei staatlichen Eingriffen in die Lebensmittel-, Miet- und Energiemärkte – die Ausgabenbereiche, die die größten Löcher in den Brieftaschen und Bankkonten der Verbraucher verursachen.

Vor allem Spaniens Strompreisbremse macht Schule: Nach den guten Erfahrungen in Spanien einigte sich die EU im Dezember ebenfalls auf eine Obergrenze. Spanien hat diesen Mechanismus im Sommer 2022 eingeführt und gehört heute zu den EU-Ländern mit den niedrigsten Strompreisen. Diese Obergrenze sieht vor, dass der Großhandelsmarktpreis für das Gas, das von spanischen Kraftwerksbetreibern zur Stromerzeugung verbrannt wird, gesetzlich begrenzt wird. Da die Kosten des zur Stromerzeugung eingesetzten Gases einen erheblichen Einfluss auf die Preisbildung haben, sind die Stromtarife nach Einführung des Deckels spürbar gesunken.

Auch die spanische Regierung installierte eine Mietpreisbremse, die mittlerweile auch europaweit diskutiert wird. Damit wird der jährliche Anstieg der Wohnungsmieten auf maximal zwei Prozent begrenzt. Bis dahin konnten die Mieten in Spanien im Einklang mit der Preissteigerungsrate erhöht werden, was viele Mieter in Bedrängnis brachte.

Alles gut in Spanien? Diese Menschen demonstrieren gegen die Sanchez-Regierung und ihre Pläne, sich mit Separatisten in Katalonien und anderen Regionen zu verbünden.

Der Preis: 45 Milliarden Euro

Anfang 2023 folgte ein weiterer Schritt, um die Bürger vor den Folgen der Inflationskrise zu schützen: Auf Grundnahrungsmittel wurde die Mehrwertsteuer abgeschafft. Brot, Mehl, Milch, Eier, Käse, Obst, Gemüse und Getreideprodukte wurden dadurch billiger. Auch die massive staatliche Förderung des öffentlichen Nahverkehrs trug dazu bei, die Inflationsrate zu senken: Ein Null-Euro-Ticket für die S-Bahn wurde eingeführt, Bahn- und Busabos wurden bundesweit um 50 Prozent günstiger. Auf Mallorca und den Kanarischen Inseln sind alle Nahverkehrsmittel für die Inselbewohner kostenlos.

„Wir haben 45 Milliarden Euro mobilisiert“, berichtete Sánchez dieser Tage im spanischen Parlament. Für Krisenpakete, von denen vor allem Familien, aber auch Unternehmen profitieren. Bei der Finanzierung hilft es, dass die Steuereinnahmen angesichts der florierenden Wirtschaft – aber auch als Begleiterscheinung des allgemeinen Preisanstiegs – in Rekordhöhe sprudeln.

Um die Sonderausgaben der Krise abzufedern, hat die Mitte-Links-Regierung von Sánchez aus Sozialdemokraten und der linken Podemos-Partei zudem eine befristete Solidaritätsabgabe für Banken, Energiekonzerne und Multimillionäre beschlossen. Sanchez: „Es muss eine gerechte Lastenverteilung geben.“