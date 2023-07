Rechtsruck in Spanien: Medienprognosen zufolge wird die linke Regierung bei den vorgezogenen Parlamentswahlen abgewählt und die konservative Opposition wird sich deutlich durchsetzen. Nun besteht die Möglichkeit, dass auch die Rechtspopulisten in den Regierungspalast einziehen.

Die linke Regierung von Premierminister Pedro Sánchez ist dabei Spanien Medienprognosen zufolge wurde er abgewählt. Die konservative Volkspartei (PP) von Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo hat nach Angaben des staatlichen Fernsehsenders RTVE die vorgezogenen Parlamentswahlen am Sonntag mit 145 zu 150 Sitzen gewonnen. Andere Medien veröffentlichten am Abend ähnliche Zahlen. Laut RTVE landeten die Sozialisten von Sánchez (PSOE) mit 113 zu 118 Sitzen auf dem zweiten Platz. Allerdings verfehlte die PP deutlich die absolute Mehrheit von 176 Sitzen, so dass Feijóo mit den Rechtspopulisten von Vox zusammenarbeiten müsste, um eine Regierung zu bilden.

Der RTVE-Prognose zufolge belegte Vox mit 24 zu 27 Sitzen den vierten Platz hinter dem linken Wahlbündnis Sumar (28 zu 31). Paradoxerweise erhält die umstrittene und oft rechtsextreme Partei von Spitzenkandidat Santiago Abascal deutlich weniger Sitze als im Vorgänger Parlamentswahl Im Jahr 2019 lag sie bei 52, wird aber nach dieser Abstimmung wahrscheinlich deutlich mehr politisches Gewicht haben als beim letzten Mal.

Spanien: Die Mehrheit von PP und Vox könnte ausreichen



Den Medienprognosen zufolge haben PP und Vox Chancen, gemeinsam die absolute Mehrheit zu erreichen. Ist das nicht der Fall, sind sie auf die Unterstützung oder zumindest Duldung kleinerer Parteien im „Congreso de los Diputados“ angewiesen. Da dies immer noch ungewiss ist, stehen der viertgrößten Volkswirtschaft der EU, die derzeit die Präsidentschaft der Union innehat, mit Sicherheit wochenlange Verhandlungen bevor. Ein „bloqueo“, eine politische Blockade, wie sie nach den Wahlen 2015 und 2019 zweimal hintereinander stattfand und jeweils einen zweiten Wahlgang erforderte, ist nicht auszuschließen.

Wie Partnerparteien in Ungarn und Polen verfügt Vox über ein ganz eigenes Verständnis von Rechtsstaatlichkeit. Sie ist zudem euroskeptisch und fordert die Beteiligung an prestigeträchtigen linken Projekten in den Bereichen Soziales, Minderheiten- und Umweltschutz sowie ein hartes Vorgehen gegen Separatisten. Eine sogenannte Firewall nach rechts wie in Deutschland gegen die AfD gibt es in Spanien nicht. In einigen Regionen regieren PP und Vox bereits gemeinsam. Eine „Große Koalition“ ist in Spanien undenkbar. Sanchez will nicht einmal eine PP-Minderheitsregierung dulden und lasse ihm daher „keine andere Wahl“, als mit Vox zu reden, betonte Feijóo mehrfach.

Bei der Sonntag Neben dem Unterhaus „Congreso de los Diputados“ wurden auch Teile des Senats wiedergewählt. In Spanien spielt das Oberhaus jedoch keine Rolle bei der Regierungsbildung. Eigentlich war die Parlamentswahl für Ende des Jahres geplant. Aber Sánchez bevorzugte es nach dem Debakel der linken Parteien bei den Regionalwahlen am 28. Mai. Die linke Regierung warnte immer wieder davor, dass eine rechte Regierung die sozialen Errungenschaften der letzten Jahre zunichtemachen und das Land um Jahrzehnte zurückwerfen würde. Sie blieb ungehört.

Bußgeld

DPA