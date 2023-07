Spanien schüttelte jeden Anschein von Unzufriedenheit oder Disharmonie innerhalb des Lagers ab, indem es Costa Rica im Eröffnungsspiel der WM-Gruppe C mit 3:0 besiegte.

Sie starteten unter einer gewissen Überraschung in das Turnier, nachdem Meinungsverschiedenheiten mit ihrem Verband dazu führten, dass viele wichtige Spieler diesen Sommer aus dem Rennen schieden, darunter auch der einflussreiche Mittelfeldspieler von Barcelona, ​​​​Patri Guijarro.

Die vorgestellten Spieler lieferten jedoch eine Meisterklasse in Sachen Ballbesitz und Flüssigkeit ab – verkörpert durch die Genialität von Aitana Bonmati – allerdings ohne den präzisen Abschluss, der das Ergebnis hätte günstiger machen können.

Spanien war im Auftaktspiel der Weltmeisterschaft trotz anhaltender Streitigkeiten mit seinem Verband und fehlender Schlüsselspieler entscheidend





Spaniens unermüdlicher Druck erzwang den Führungstreffer, als Valeria del Campo in der 21. Minute eine Flanke von Esther Gonzalez in ihr eigenes Tor verwandelte, bevor die europäische Mannschaft nach einer verheerenden Sechs-Minuten-Periode die volle Kontrolle überließ.

Bonmati wich den Vorstößen aus und schoss in der 23. Minute einen herrlichen Schuss ins lange Eck, während Gonzalez vier Minuten später einen Schuss über die hilflose Torhüterin Daniela Solera schoss, die vor der Halbzeit kurz Trost finden konnte, indem sie Jennifer Hermosos zahmen Strafstoß abwehrte.

Nach der Pause fielen weniger Tore, wobei Solera maßgeblich dazu beitrug, dass das relativ unerfahrene Costa Rica einen respektablen Spielstand erzielte, doch jede Andeutung, dass Spanien vor dem Turnier unter Unstimmigkeiten leiden könnte, wurde schnell ausgeräumt.

Aitana Bonmati glänzte im zentralen Mittelfeld und erzielte eines der drei Tore Spaniens





Wie ist der Zeitplan?

Die Gruppenphase hat begonnen und läuft über einen Zeitraum von zwei Wochen 3. August. Gruppensieger und Zweitplatzierte erreichen das Achtelfinale, das von stattfindet 5. August Zu 8. August.

Geplant sind die Viertelfinalspiele, die in Wellington, Auckland, Brisbane und Sydney ausgetragen werden 11. und 12. August.

Anschließend wird das erste Halbfinale weitergespielt 15. August in Auckland, das andere Halbfinale findet am statt 16. August im Accor-Stadion in Sydney, wo dann das Finale stattfinden wird 20. August.

Ein Play-off um den dritten Platz wird am Tag vor dem Finale ausgetragen 19. August in Brisbane.