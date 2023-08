Olga Carmonas treffsicherer Abschluss reichte aus, um ein packendes Finale der Frauen-Weltmeisterschaft zu entscheiden und sicherte Spanien den ersten Weltmeistertitel überhaupt im Frauenfußball.

Die Engländerin Lauren Hemp hatte die Latte getroffen, aber das war so knapp, wie es der Europameister vor dem Treffer Spaniens nicht geschafft hatte. Lucy Bronze geriet in Schwierigkeiten und Spanien stürzte sich mit Tempo in den Konter, wobei Olga einen geschickten Gegenangriff mit einem scharfen Schuss über die englische Torhüterin Mary Earps abschloss und die untere Ecke traf.

Es war ein Tor von höchster Qualität und bedeutete, dass England zum zweiten Mal in diesem Turnier einen Rückstand aufholen musste, aber selbst die Einwechslung von Lauren James und Chloe Kelly zur Halbzeit konnte England nicht den Schwung verleihen.

Mary Earps parierte den Elfmeter von Jennifer Hermoso in der zweiten Halbzeit – aber für England reichte es nicht. Bild: Franck Fife/AFP/Getty Images

Stattdessen hatte Spanien die Chance, seine Führung per Elfmeter zu verdoppeln, nachdem eine lange VAR-Überprüfung ein Handspiel gegen Keira Walsh bestätigte – doch die spanische Veteranin Jennifer Hermoso wurde von der englischen Torhüterin Mary Earps überlistet, die richtig geraten hatte und den Elfmeter abgewehrt hatte.

Aber England konnte keinen Weg finden, da Spanien standhaft blieb, einen historischen Sieg sicherte und für Spanien eine neue Ära im Frauenfußball einläutete.

Ihr Aufstieg an die Spitze des Frauenfußballs war kometenhaft, da sie sich erst 2015 für ihre erste Weltmeisterschaft qualifizierten. Doch ein Einzug ins Viertelfinale der Europameisterschaft 2022, bei dem sie gegen England verloren, legte den Grundstein für diese glitzernde Welt Pokallauf.

Weitere folgen.