Spanien 1-1 Deutschland

Niclas Fullkrugs spätes Tor rettete ein 1:1-Unentschieden gegen Spanien, als Deutschland im Al-Bayt-Stadion gerade noch seine WM-Saison auf Kurs hielt.

Alvaro Morata war eingewechselt worden, um Spanien zu Beginn der zweiten Halbzeit in Führung zu bringen, aber der eingewechselte Fullkrug schoss über Unai Simon hinaus, um die Stimmung zu ändern, als Deutschland nach seiner Schockniederlage gegen Japan seinen ersten Punkt bei der Weltmeisterschaft 2022 holte.

Hansi Flick nahm ab diesem Spiel Änderungen an der Mannschaft vor und Deutschland konnte sich durchweg gut gegen eine starke spanische Mannschaft durchsetzen. Antonio Rüdiger hatte in der ersten Halbzeit ein Tor wegen Abseits aberkannt und Jamal Musiala erzwang in der zweiten Halbzeit einen richtig guten Stopp von Unai Simon.

Morata, der früh in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, schaffte es, den Abschluss für Spanien zu finden, sein geschickter Schuss aus kurzer Distanz erwies sich als zu gut für Manuel Neuer. Aber Fullkrug fand die Antwort mit einem heftigen Finish, nachdem Musiala an der Reihe war und Deutschland stärker abschloss.

Deutschland bleibt Tabellenletzter der Gruppe E, aber die Situation hätte schlimmer sein können. Hätte Japan nicht früher am Tag gegen Costa Rica verloren, hätte die Niederlage gegen Spanien gereicht, um den Weltmeister von 2014 mit einem noch ausstehenden Spiel zu eliminieren.

Dieses Unentschieden bedeutet, dass ein Sieg über Costa Rica ausreichen würde, es sei denn, Japan erzielt ein weiteres unerwartetes Ergebnis gegen Spanien. Die Mannschaft von Luis Enrique konnte am Mittwoch nicht mit dem 7:0-Sieg mithalten, steht aber mit einem Fuß im Achtelfinale.

Was bedeutet das Ergebnis?

Dies war ein Schwergewichts-Wettbewerb, das einzige Gruppenspiel zwischen zwei ehemaligen Weltmeistern, und es gab Zeiten, in denen es sich so anfühlte. Beide Mannschaften versuchten, von hinten herauszuspielen. Beide Mannschaften versuchten, den Gegner weit nach oben zu drücken.

Es gab Momente der Qualität, aber auch Fehler. Niklas Sules düstere Verteidigung des Führungstreffers ließ Morata herein, während Spanien ebenfalls Schwachstellen zeigte. Das Ringen um Konstanz scheint ein Merkmal dieser WM zu sein. Nur Frankreich hat zwei Spiele gewonnen.

Letztendlich entschied ein Kampf, der am Morgen des Spiels versprochen hatte, viel zu entscheiden, tatsächlich wenig. Spanien konnte nicht die Aussage machen, die seine talentierte Mannschaft versprochen hatte. Deutschland kann bei dieser Weltmeisterschaft einen weiteren Tag kämpfen.

Wenn sie Costa Rica mit zwei oder mehr Toren schlagen, stehen sie definitiv in der K.-o.-Runde, es sei denn, Japan schlägt Spanien. Japan könnte ein Unentschieden reichen, wenn Deutschland nur mit einem Tor Unterschied gewinnt – dann würde es um erzielte Tore gehen, gefolgt von der Kopf-an-Kopf-Bilanz.

Es würde einige bizarre Ergebnisse brauchen, damit Spanien ausscheidet – eine Niederlage gegen Japan mit vier oder mehr Toren in Kombination mit einem starken Sieg Deutschlands. Für Costa Rica ist es etwas einfacher. Sie wissen, dass sie Japans Ergebnis verbessern müssen, um weiterzukommen.

Spieler des Spiels – Alvaro Morata

Bild:

Alvaro Morata brachte Spanien früh in der zweiten Halbzeit mit 1:0 in Führung





Mit 30 ist es für Morata etwas spät am Tag, seine Meinung über ihn zu ändern. Jetzt bei Atletico Madrid, dem dritten Klub, der ihn für eine weitere Zeit zurückholt, scheint man sich einig zu sein, dass er ein Qualitätsstürmer ist, der dennoch knapp an der absoluten Elite vorbeikommt.

Aber er wird immer noch seine Momente haben und diese Leistung lieferte einen davon. Ein Spiel, das ohne natürliche Stürmer auf dem Platz begann, wurde von zwei von ihnen verwandelt. Im Fall von Morata sorgte er für den perfekten Pfostenlauf und einen herrlichen Abschluss über Neuer hinaus.

Morata ist der einzige echte Stürmer im spanischen Kader von Luis Enrique. Das ist ein Zeichen dafür, dass der Trainer andere Lösungen finden will. Aber es gibt immer noch Schlösser, die Morata öffnen muss. Er könnte in den kommenden Wochen in Katar eine große Rolle spielen.

Das Spiel in Statistiken

Deutschland hat zum ersten Mal in seiner Geschichte die ersten beiden Gruppenspiele bei einer einzigen Weltmeisterschaft nicht gewonnen.

Spanien hat nur drei seiner letzten 19 Spiele in der Gruppenphase eines WM-Turniers verloren.

Deutschland bleibt in diesem Kalenderjahr in acht Spielen ohne Gegentor in Pflichtspielen.

Alvaro Morata wurde erst der dritte Spieler, der in seinen ersten beiden WM-Spielen jeweils eingewechselt wurde und in beiden ein Tor erzielte.

Niclas Fullkrug erzielte Deutschlands erstes WM-Tor durch einen Einwechselspieler seit Mario Götze im WM-Finale 2014 gegen Argentinien.

Jordi Alba hat bei dieser Weltmeisterschaft zwei Vorlagen gegeben, nachdem er zuvor in sieben Spielen bei den beiden vorangegangenen Turnieren keine Vorlage gegeben hatte.

Anderswo bei der WM

Der Sonntag begann mit einem überraschenden Ergebnis, als Costa Rica Japan besiegte, und ein Tag des Umbruchs ging weiter, als Marokko die Mannschaft auf Platz zwei der Welt mit einem 2:0-Sieg über Belgien überraschte. Es folgte das Ausscheiden Kanadas aus der Gruppe F, als sie von Kroatien mit 4: 1 geschlagen wurden, obwohl sie mit ihrem ersten WM-Tor in Führung gegangen waren.