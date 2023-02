Spahn: Rekordgewinne für die Mineralölkonzerne wegen Ampel-Tankrabatt

Unionsfraktionschef Jens Spahn machte den Tankrabatt der Bundesregierung für die Rekordeinnahmen der Mineralölkonzerne verantwortlich. „Viele Bürger finden die Rekordgewinne der Ölmultis mitten in der Energiekrise zynisch. Robert Habeck versprach Kartellrecht mit Klauen und Zähnen“, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Aber der Tiger ist ein Kätzchen, also landete zu viel vom Panzerrabatt in den Taschen der Konzerne.“

Spahn drängte auf eine Nachfragegewerkschaft beim Öleinkauf. „Von der Mineralöl-Sonderabgabe der Ampel hat man nichts mehr gehört. Wir brauchen mittelfristig eine neue Einkaufspolitik: Wir müssen dem Kartell der Erzeugerländer eine europäische Nachfrageunion entgegensetzen.“