SpaceX lanceerde donderdag vroeg een vierkoppige bemanning op weg naar het internationale ruimtestation ISS, waarbij een Russische kosmonaut en een astronaut uit de Verenigde Arabische Emiraten zich bij twee NASA-bemanningsleden voegden voor de vlucht.

Het SpaceX-lanceervoertuig, bestaande uit een Falcon 9-raket met daarop een autonoom werkende Crew Dragon-capsule genaamd Endeavour, steeg om 12:34 uur ET op vanaf NASA’s Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida.

Een live NASA-webcast toonde het 25 verdiepingen hoge ruimtevaartuig dat opstijgt uit de lanceertoren terwijl de negen Merlin-motoren brullend tot leven komen in golvende dampwolken en een roodachtige vuurbal die de hemel vóór zonsopgang verlicht.

De vlucht kwam 72 uur nadat een eerste lanceerpoging in de laatste minuten van het aftellen vroeg op maandag was geschrobd vanwege een blokkade in de stroom van motorontstekingsvloeistof. NASA zei dat het probleem was opgelost door een verstopt filter te vervangen en het systeem te zuiveren.

Ongeveer negen minuten na de lancering van donderdag bracht de bovenste trap van de raket de Crew Dragon in een baan om de aarde terwijl hij met meer dan 20 keer de snelheid van het geluid door de ruimte schoot. De herbruikbare Falcon-booster van een lagere trap vloog ondertussen zelf terug naar de aarde en landde veilig op een bergingsvaartuig, genaamd “Just Read the Instructions”, drijvend in de Atlantische Oceaan.

Fotografen leggen de lancering vast van de SpaceX Falcon 9-raket begin donderdag in het Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Fla. (Chris O’Meara/The Associated Press)

Even nadat de capsule een baan om de aarde had bereikt, hoorde men een SpaceX-missiecontrolemanager gekscherend tegen de bemanning zeggen: “Als je genoten hebt van je rit, vergeet dan niet om ons vijf sterren te geven.”

De commandant van de bemanning, NASA-astronaut Stephen Bowen, stuurde via de radio terug: “We willen je bedanken voor de geweldige rit naar een baan vandaag.”

Aanmeren verwacht begin vrijdag

De reis naar het International Space Station (ISS), een laboratorium in een baan op ongeveer 420 kilometer boven de aarde, zou naar verwachting bijna 25 uur duren, met een geplande ontmoeting op vrijdag om ongeveer 01:15 uur ET.

De zes maanden durende wetenschappelijke missie van de bemanning omvat ongeveer 200 experimenten en technologiedemonstraties, variërend van onderzoek naar de groei van menselijke cellen in de ruimte tot het beheersen van brandbare materialen in microzwaartekracht.

Designated Crew 6, de missie markeert het zesde langdurige ISS-team dat NASA aan boord van SpaceX heeft gevlogen sinds de particuliere raketonderneming opgericht door Elon Musk – miljardair CEO van fabrikant van elektrische auto’s Tesla en socialemediaplatform Twitter – begon met het sturen van Amerikaanse astronauten naar een baan om de aarde. mei 2020.

De nieuwste ISS-bemanning werd geleid door Bowen, 59, een voormalige onderzeebootofficier van de Amerikaanse marine die meer dan 40 dagen in een baan om de aarde heeft gelogd als veteraan van drie Space Shuttle-vluchten en zeven ruimtewandelingen. Collega NASA-astronaut Warren (Woody) Hoburg, 37, een ingenieur en commerciële vlieger die werd aangeduid als de piloot van Crew 6, maakte zijn eerste ruimtevlucht.

De missie van Crew 6 viel ook op door de aanwezigheid van de VAE-astronaut Sultan Alneyadi, 41, de tweede persoon uit zijn land die naar de ruimte vloog en de eerste die vanaf Amerikaanse bodem werd gelanceerd als onderdeel van een langdurig ruimtestationteam.

Afronding van de vierkoppige Crew 6 was de Russische kosmonaut Andrey Fedyaev, 42, die net als Alneyadi een ingenieur en rookie in de ruimtevlucht is die is aangewezen als missiespecialist voor het team.

Fedyaev is de tweede kosmonaut die aan boord van een Amerikaans ruimtevaartuig vliegt onder een hernieuwde ride-sharing-overeenkomst die in juli is ondertekend door NASA en het Russische ruimteagentschap Roscosmos, ondanks verhoogde spanningen tussen Washington en Moskou over de Russische invasie van Oekraïne.

Het Crew 6-team wordt aan boord van het ruimtestation verwelkomd door zeven huidige ISS-inzittenden: drie NASA-bemanningsleden, waaronder commandant Nicole Aunapu Mann, de eerste Indiaanse vrouw die naar de ruimte vliegt, samen met drie Russen en een Japanse astronaut.

Het ISS, ongeveer de lengte van een voetbalveld, wordt al meer dan twee decennia ononderbroken gebruikt door een door de VS en Rusland geleid consortium dat Canada, Japan en 11 Europese landen omvat.