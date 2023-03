Meld u aan voor de Wonder Theory-wetenschapsnieuwsbrief van CNN. Verken het universum met nieuws over fascinerende ontdekkingen, wetenschappelijke vorderingen en meer.





SpaceX en NASA bereiden zich opnieuw voor om een ​​nieuwe bemanning naar het internationale ruimtestation te lanceren nadat de eerste poging om de astronauten van de grond te krijgen op de laatste momenten werd gedwarsboomd door een verstopt filter.

De missie – die twee NASA-astronauten, een Russische kosmonaut en een astronaut uit de Verenigde Arabische Emiraten zal vervoeren – is nu gepland om donderdag om 12:34 uur ET op te stijgen vanaf NASA’s Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida.

De Crew Dragon, het voertuig dat de astronauten vervoert, zal na de lancering loskomen van de raket en ongeveer een dag bezig zijn met manoeuvreren door een baan om de aarde voordat hij verbinding maakt met het ruimtestation. De capsule zal vrijdag om 01:17 uur ET worden aangemeerd.

Het probleem waardoor de eerste lanceringspoging op dinsdag aan de grond liep, was woensdagochtend vroeg opgelost, volgens een update van NASA op haar website.

Tijdens de uitzending van de lancering hadden functionarissen gemeld dat ingenieurs van grondsystemen de beslissing hadden genomen om de lancering af te blazen met minder dan drie minuten op de klok. De ingenieurs zeiden dat ze een probleem ontdekten met een stof genaamd triethylaluminium triethylboron, of TEA-TEB, een zeer brandbare vloeistof die wordt gebruikt om de motoren van de Falcon 9-raket bij de lancering te ontsteken.

Het probleem deed zich voor tijdens het “bleed-in”-proces, dat bedoeld is om ervoor te zorgen dat elk van de negen motoren van de Falcon 9-raket wordt gevoed met voldoende TEA-TEB-vloeistof wanneer het tijd is om te ontsteken. Het probleem ontstond toen de vloeistof van een opslagtank op de grond naar een “opvangtank” ging, aldus NASA.

“Na een grondige beoordeling van de gegevens en het grondsysteem, stelden NASA en SpaceX vast dat er een verminderde stroom terug naar de TEA-TEB-opvangtank op de grond was als gevolg van een verstopt grondfilter”, aldus de NASA-update.

Het verstopte filter verklaarde de aberratie-ingenieurs die ze op de dag van lancering hadden gezien, zei NASA.

“SpaceX-teams hebben het filter vervangen, de TEA-TEB-lijn met stikstof gespoeld en gecontroleerd of de lijnen schoon en klaar voor lancering zijn”, aldus de post.

Deze missie markeert de zevende astronautenvlucht die SpaceX sinds 2020 namens NASA heeft uitgevoerd, waarmee de publiek-private inspanningen worden voortgezet om het laboratorium in een baan om de aarde volledig bemand te houden.

Het Crew-6-team aan boord bestaat uit NASA-astronauten Stephen Bowen, een veteraan van drie spaceshuttle-missies, en first-time flyer Warren “Woody” Hoburg, evenals Sultan Alneyadi, die de tweede astronaut uit de VAE zal zijn die reist naar de ruimte, en de Russische kosmonaut Andrey Fedyaev.

Zodra Bowen, Hoburg, Fedyaev en Alneyadi aan boord van het ruimtestation zijn, zullen ze werken om de operaties over te nemen van de SpaceX Crew-5-astronauten die in oktober 2022 bij het ruimtestation aankwamen.

Ze zullen naar verwachting tot zes maanden aan boord van het in een baan om de aarde draaiende laboratorium doorbrengen, wetenschappelijke experimenten uitvoeren en het twintig jaar oude station onderhouden.

De missie komt omdat de astronauten die momenteel op het ruimtestation zijn, worstelen met een apart transportprobleem. In december lekte een Russisch Sojoez-ruimtevaartuig dat was gebruikt om kosmonauten Sergey Prokopyev en Dmitri Petelin en NASA-astronaut Frank Rubio naar het ruimtestation te vervoeren, een koelvloeistoflek. Nadat de capsule onveilig werd geacht om de astronauten terug te sturen, lanceerde het Russische ruimteagentschap Roscosmos op 23 februari een vervangend voertuig. Het arriveerde op zaterdag bij het ruimtestation.

De Russische kosmonaut Fedyaev voegde zich bij het Crew-6-team als onderdeel van een in 2022 gesloten overeenkomst voor het delen van ritten tussen NASA en Roscosmos. De overeenkomst heeft tot doel te zorgen voor blijvende toegang tot het ruimtestation voor zowel Roscosmos als NASA: mocht de SpaceX Crew Dragon-capsule of het Russische Sojoez-ruimtevaartuig dat wordt gebruikt om mensen daarheen te vervoeren, moeilijkheden ondervinden en buiten dienst worden gesteld, dan kan zijn tegenhanger ervoor zorgen dat astronauten uit het ruimtestation worden gehaald. beide landen in een baan om de aarde.

Deze vlucht markeert de eerste missie van Fedyaev naar de ruimte.

Ondanks aanhoudende geopolitieke spanningen als gevolg van de invasie van Oekraïne in februari 2022, blijft Rusland de belangrijkste partner van de Verenigde Staten in het ruimtestation. Ambtenaren bij NASA hebben herhaaldelijk gezegd dat het conflict geen invloed heeft gehad op de samenwerking tussen de ruimteagentschappen van de landen.

“Samenwerking in de ruimte heeft een zeer lange geschiedenis en we geven het voorbeeld van hoe mensen op aarde zouden moeten leven”, zei Fedyaev tijdens een nieuwsbriefing van 24 januari.

Bowen, de 59-jarige NASA-astronaut die zal dienen als Crew-6 missiecommandant, woog ook mee.

“Ik werk en train nu al meer dan 20 jaar met de kosmonauten en het is altijd geweldig geweest”, zei hij tijdens de briefing. “Als je eenmaal in de ruimte bent, is het maar één bemanning, één voertuig, en we hebben allemaal hetzelfde doel.”

Bowen groeide op in Cohasset, Massachusetts, studeerde techniek en behaalde in 1986 een bachelordiploma in elektrotechniek aan de United States Naval Academy en in 1993 een masterdiploma in oceaantechniek aan het Massachusetts Institute of Technology en Woods Hole Oceanographic Institution Joint Program.

Hij voltooide ook een militaire onderzeeëropleiding en diende bij de Amerikaanse marine voordat hij in 2000 werd geselecteerd voor het NASA-astronautenkorps, en werd de eerste onderzeeërofficier die door het ruimteagentschap werd gekozen.

Eerder voltooide hij tussen 2008 en 2011 drie missies tijdens het Space Shuttle-programma van NASA, waarbij hij in totaal meer dan 47 dagen in de ruimte verbleef.

“Ik hoop dat mijn lichaam de herinnering aan 12 jaar geleden behoudt, zodat ik ervan kan genieten”, zei Bowen over de lancering van Crew-6.

Hoburg, die als piloot voor deze missie dient, is geboren in Pittsburgh en voltooide een doctoraat in elektrotechniek en computerwetenschappen aan de University of California, Berkeley, voordat hij assistent-professor luchtvaart en ruimtevaart werd aan het MIT. Hij trad in 2017 toe tot het astronautenkorps van NASA.

“We gaan zes maanden in de ruimte leven. Ik denk terug aan zes maanden geleden en denk – OK, dat is een lange tijd’, vertelde Hoburg aan verslaggevers over zijn verwachtingen voor de reis.

Maar, voegde Hoburg eraan toe: “Ik kijk enorm uit naar die eerste blik uit de koepel”, verwijzend naar het bekende gebied op het ruimtestation met een groot raam dat een panoramisch uitzicht op de aarde biedt.

Alneyadi, die in 2019 als back-up diende voor Hazzaa Ali Almansoori, de eerste astronaut uit de VAE die naar een baan om de aarde reisde, is nu gepland om de eerste VAE-astronaut te worden die een langdurig verblijf in de ruimte voltooit.

Tijdens een persconferentie in januari zei Alneyadi dat hij van plan was voedsel uit het Midden-Oosten mee te nemen om te delen met zijn bemanningsleden in de ruimte. Hij is een getrainde jiujitsu-beoefenaar en zal ook een kimono meenemen, het traditionele uniform van de krijgskunst.

“Het is moeilijk te geloven dat dit echt gebeurt”, zei Alneyadi op een persconferentie na aankomst in het Kennedy Space Center op 21 februari. “Ik kan niet om een ​​groter team vragen. Ik denk dat we er klaar voor zijn – fysiek, mentaal en technisch.”

Tijdens hun verblijf in de ruimte zullen de Crew-6-astronauten toezicht houden op meer dan 200 wetenschappelijke en technische projecten, waaronder onderzoek naar hoe sommige stoffen verbranden in de microzwaartekrachtomgeving en onderzoek naar microbiële monsters die aan de buitenkant van het ruimtestation worden verzameld.

De bemanning zal gastheer zijn voor twee andere belangrijke missies die tijdens hun verblijf bij het ruimtestation zullen stoppen. De eerste is de Boeing Crew Flight Test, de eerste astronautenmissie onder een partnerschap tussen Boeing en NASA. De vlucht, gepland voor april, zal de NASA-astronauten Barry Wilmore en Sunita Williams naar het ruimtestation brengen, wat de laatste fase markeert van een test- en demonstratieprogramma dat Boeing moet uitvoeren om zijn Starliner-ruimtevaartuig te certificeren voor routinematige astronautenmissies.

Dan, in mei, staat een groep van vier astronauten gepland om aan te komen op Axiom Mission 2, of kortweg AX-2 – een particulier gefinancierde ruimtevlucht naar het ruimtestation. Dat initiatief, dat een aparte SpaceX Crew Dragon-capsule zal inzetten, zal als commandant Peggy Whitson hebben, een voormalige NASA-astronaut die nu een privé-astronaut is bij het in Texas gevestigde ruimtevaartbedrijf Axiom, dat de missie bemiddelde en organiseerde.

Het zal ook drie betalende klanten omvatten, vergelijkbaar met Axiom Mission 1, die het ruimtestation in april 2022 bezocht, waaronder de eerste astronauten uit Saoedi-Arabië die het laboratorium in een baan om de aarde bezochten. Hun zetels werden betaald door het Koninkrijk Saoedi-Arabië.

Zowel de Boeing CFT-missie als de AX-2 zullen belangrijke mijlpalen zijn, zei Bowen in januari.

“Het is weer een paradigmaverschuiving,” zei hij. “Die twee gebeurtenissen – enorme gebeurtenissen – in de ruimtevlucht die plaatsvinden tijdens onze increment, bovenop al het andere werk dat we te doen hebben, denk ik niet dat we het volledig kunnen verwerken tot daarna.”