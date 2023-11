SpaceX bereitet sich auf den Start des zweiten Starship-Testflugs „Mitte November“ vor – Spaceflight Now

Mehr als ein halbes Jahr nach dem ersten Flug glaubt SpaceX, kurz davor zu stehen, seine Starship-Rakete zum zweiten Mal starten zu können.

Am Freitagnachmittag aktualisierte das Unternehmen seine Website und gab bekannt, dass der zweite integrierte Flugtest (IFT-2) seiner gewaltigen Rakete „vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung bereits Mitte November starten könnte“. Quellen gehen davon aus, dass der Start bereits am 13. November erfolgen könnte, aber das ist noch lange nicht in Stein gemeißelt.

Diese regulatorischen Hürden im Zusammenhang mit der vollständig wiederverwendbaren Trägerrakete konzentrieren sich nun hauptsächlich auf den Abschluss einer Umweltprüfung, die in den Händen des US Fish and Wildlife Service (FWS) liegt.

Anfang dieser Woche gab die Federal Aviation Administration (FAA) bekannt, dass sie die Sicherheitsüberprüfung des Starship-Super Heavy abgeschlossen habe. In einer Erklärung gegenüber Spaceflight Now sagte die Agentur: „Die Umweltprüfung ist das letzte große Element, das abgeschlossen werden muss, bevor die FAA eine Lizenzentscheidung trifft.“

SpaceX wird eine Reihe von Upgrades sowohl an der Rakete selbst als auch an der Startinfrastruktur vorstellen, darunter das neue Heißstufen-Trennsystem und ein elektronisches Thrust Vector Control (TVC)-System.

Das FWS hat eine der wichtigsten Verbesserungen seit IFT-1 evaluiert: den wassergekühlten Flammenabweiser aus Stahl, auch bekannt als Wasserflutsystem.

Ein FWS-Sprecher, der am frühen Freitagmorgen um eine Stellungnahme gebeten wurde, sagte, man habe keine aktuellen Informationen zu den Fortschritten parat.

Weg zum Mond

Wie schon bei der IFT-1-Mission Anfang des Jahres hat die NASA den Fortschritt von Starship mit Spannung beobachtet.

SpaceX hat nur so viel Zeit, die Entwicklungen des Raumschiffs voranzutreiben, bevor es als erstes Fahrzeug eingesetzt werden muss, das Teil des Human Landing System-Programms innerhalb des gesamten Artemis-Programms sein wird.

Im Laufe des Jahres 2024 wird SpaceX voraussichtlich seine Fähigkeit unter Beweis stellen, Treibstoff von einem Raumschiff im Orbit auf ein anderes zu übertragen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Architektur, um das Raumschiff sicher zum Mond, an die Oberfläche und zurück in die Mondumlaufbahn zu bringen.

„Das wird ein wirklich wichtiger Indikator für ihren Bereitschaftsgrad sein“, sagte Lisa Watson-Morgan, die HLS-Programmmanagerin. „Und sobald sie an diesem Punkt angelangt sind und das erreicht ist, wird es von da an viel kleiner.“

Für diese Treibstofftransfermission wird auch mindestens eine zusätzliche orbitale Starthalterung erforderlich sein, was es noch wichtiger macht, entweder den Erfolg der vorgenommenen Änderungen nachweisen zu können oder aufzuzeigen, was noch angepasst werden muss.

Watson-Morgan sagte Spaceflight Now letzten Monat, dass dieser iterative Ansatz schwierig umzusetzen sein kann, aber die Dinge bis zum Ende der Testkampagne einfacher macht.

„Das bedeutet also, dass sie am Ende ihrer Testkampagne so gut wie flugbereit sind. Es ist eher gerecht, hier ist der Rest der Dokumentation. Gehen wir rein und zertifizieren“, sagte Watson-Morgan. „Obwohl ja, das sind frühe Entwicklungsflüge, und sie sind nicht das, was das Human Landing System Starship sein wird, da es nicht über unsere Lebenserhaltung verfügt, es hat nicht unser Kommunikationssystem, es hat nicht diese Aspekte haben, aber es ist immer noch sehr wichtig und erforderlich. Deshalb ist für uns der Zeitplan der Schlüssel.“

Wir werden sehen, wann Start Nummer zwei auf dem Zeitplan steht.