De Spaanse politie vermaakt zich met mensen die online onder de naam Brad Pitt verwikkeld zijn en twee vrienden hebben met 325.000 euro.

Lees meer over de Weergave

Lees meer over de Weergave

De verdachten volgen de Spaanse politie op een fanwebsite om contact te leggen met hun vrienden en persoonlijk met hen te communiceren. Ze zijn blij, „je hebt er een sentimentele waardering voor“, en je hebt die veelzijdige gevoelens geïnvesteerd in verschillende nieuwe projecten. Een vrouw uit Andalusië werd voor 175.000 euro opgelicht en een andere vrouw uit Baskenland verloor 150.000 euro.

Er zijn zoveel depressieve vrouwen

„Vanwege de offers die cybercriminelen in het sociale netwerk brengen en het psychologische profiel van hun eigen inspanningen en het terugwinnen van middelen, betekent dit dat zowel vrouwen als hun depressieve mensen in een depressieve situatie handelden“, aldus de politie. „Je kunt instant messaging-platforms, vervolgberichten en e-mails met beide vrienden gebruiken en een persoonlijke chat met hen hebben, genieten van een romantische ervaring en persoonlijk genieten van een WhatsApp-ervaring met Brad Pitt. eine gemeinsame Zukunft versprach.“

Lees meer over de Weergave

Lees meer over de Weergave

De Polizei nahm fünf Personen in Andalusië fest, darunter de mutmaßlichen Anführer der Gruppe. Als u zich bezighoudt met het betalen van uw woning en het kopen van meer mobiele telefonie, bankkaarten, computers en een tagebuch, „in de zin van het nieuwe leven, met de weddenschappen in uw mogelijkheden“. Er kan immers 85.000 euro worden gerepareerd en de schade kan worden veroorzaakt.

Sinds 2023 zal er een lange val zijn in Spanje. Damals werd aangeklaagd met een vrouw uit Granada voor 186.000 dollar. Ten eerste, als Brad Pitt geen buitenlander is, is hij of zij zich ervan bewust dat ze verloofd zullen zijn met de oorlog.

RND/iets