De Spaanse burgerwacht heeft dinsdag een onderzeeër gelicht die verdacht wordt van het vervoeren van cocaïne van Colombia naar Spanje, net voor de kust van de noordwestelijke regio van Galicië.

Het schip bleek leeg te zijn tijdens een voorlopige inspectie waarbij de autoriteiten suggereerden dat de bemanning er al vandoor was gegaan met de inhoud.

Een soortgelijke onderzeeër werd in 2019 ontdekt, gevuld met meer dan 3 ton Colombiaanse cocaïne, nadat hij was achtergelaten in een modderig estuarium, ook in Galicië.

De politie deelde video’s op sociale media, eerst van de operatie om het schip vlot te trekken en vervolgens van het transport naar de haven van Xufre.

Wat weten we over het schip?

Het schip werd geschat op tussen de 15 en 22 meter (49 en 72 voet) lang en was gemaakt van glasvezel.

Het werd blijkbaar verlaten nadat de propeller vast kwam te zitten in de modder in de monding van de Ria de Arousa, in de zone van Vilagarcia de Arousa in de provincie Pontevedra.

Pogingen om het schip te bergen omvatten onder meer het inspuiten van perslucht.

De boeg was maandagochtend voor het eerst ontdekt nadat bemanningen van vissersboten een kleine olievlek hadden opgemerkt.

De politie heeft geen arrestaties verricht en de verblijfplaats van de bemanning van de onderzeeër blijft onbekend.

Soortgelijke schepen gevonden

De ontdekking van de onderzeeër in 2019 resulteerde in de arrestatie van twee bemanningsleden uit Ecuador.

De onderwaterschepen zijn moeilijk te volgen en worden maar één keer gebruikt. Galicië is een populair toegangspunt voor Colombiaanse cocaïne die Europa binnenkomt.

In 2021 nam de Spaanse politie nog een half-afzinkbaar schip in beslag dat in aanbouw was in Malaga, aan de zuidelijke Costa del Sol in Spanje. Het zelfgemaakte schip zou tot twee ton kunnen vervoeren.

Andere soortgelijke onderzeeërs zijn ontdekt in Zuid-Amerika. Ze kunnen zelden volledig onder water komen.

