SP, Mitte en EDU wonnen

Grüne en Grünliberale hadden nach Sitzverlusten. De FDP kan nog steeds volop van haar positie genieten. SP en Mitte legen zu.

Small talk in kantonals Wahlzentrum: Selma L’Orange Seigo, co-president van het Grünen Kanton Zürich, in gesprek met Domenik Ledergerber, president van Zürcher SVP. Ennio Leanza / Keystone

Was het schmerzafter? Wenn der Gewinn, de man die de eerste eroberthoed heeft, is wieder zerrinnt? De ervaringen van de Zürcher Grünen en de GLP in de Dieser Nationalratswahl. Heb je zin om het gezellig te maken, ga je graag met Fleck mee? Je moet dus voorbereid zijn op de hele Wahltag over het lot van de FDP, en dan kun je je tijd daar doorbrengen. Allereerst is er altijd wel iets anders te doen.