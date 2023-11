S&P 500 und Nasdaq erzielen bei Kursbetrachtung die längste Siegesserie seit zwei Jahren

Die Redner der Fed konzentrieren sich weiterhin auf die Inflation

Uber legt nach Q3-Ergebnissen zu

Datadog erhöht die jährliche Prognose

7. November (Reuters) – US-Aktien stiegen am Dienstag, wobei der S&P 500 und der Nasdaq ihre längste Gewinnsträhne seit zwei Jahren verzeichneten, da ein Rückgang der Renditen von US-Staatsanleihen Megacap-Wachstumsaktien Auftrieb gaben, während Anleger von der Federal Reserve mehr Klarheit über die Zinssätze forderten Reservieren.

Die Benchmark-Rendite 10-jähriger Staatsanleihen war auf dem Weg zu ihrem fünften Rückgang in sechs Sitzungen, da erwartet wurde, dass die Fed ihren Zinserhöhungszyklus abgeschlossen hat. Die Renditen weiteten ihre Verluste nach einer soliden Auktion von 3-jährigen Anleihen im Wert von 48 Milliarden US-Dollar aus, wobei später in dieser Woche Auktionen für die 10-jährige Anleihe und die 30-jährige Anleihe anstehen.

Die Erwartungen, dass der Zinserhöhungszyklus der Fed zu Ende geht, sind in den letzten Tagen gestiegen, aber der Markt reagiert weiterhin empfindlich auf die Möglichkeit weiterer Zinserhöhungen, und Zentralbankbeamte waren in ihren Kommentaren zum künftigen Zinspfad vorsichtig.

Laut dem FedWatch Tool von CME rechnen die Märkte mit einer Wahrscheinlichkeit von 90,2 %, dass die Fed die Zinsen bei ihrer geldpolitischen Sitzung im Dezember erneut stabil halten wird, gegenüber 68,9 % vor einer Woche.

Fed-Gouverneur Christopher Waller sagte am Dienstag, dass das US-Wirtschaftswachstum im dritten Quartal mit einer Jahresrate von 4,9 % eine „überwältigende“ Leistung sei, die im Auge behalten werden müsse, während die Zentralbank über ihre nächsten politischen Schritte nachdenke. Gouverneurskollegin Michelle Bowman sagte, sie wertete die jüngsten Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt als Beweis dafür, dass die Wirtschaft nicht nur „stark geblieben“ sei, sondern möglicherweise an Fahrt gewonnen habe und einen höheren Leitzins der Fed erfordere.

Sowohl der Präsident der Federal Reserve Bank of Minneapolis, Neel Kashkari, als auch der Präsident der Chicago Fed, Austan Goolsbee, lehnten es ebenfalls ab, Zinssenkungen auszuschließen.

Fed-Chef Jerome Powell wird am Mittwoch und Donnerstag eine Rede halten.

„Das ist heute die Geschichte, dass die Fed fertig ist, aber gestern war es vielleicht noch nicht so. Powell wird am Donnerstag sprechen, also bleibt die Tür offen“, sagte Ken Polcari, geschäftsführender Gesellschafter bei Kace Capital Advisors in Boca Raton, Florida.

„Aber was der Markt Ihnen sagt – der Markt, die Händler – drängen darauf, dass wir alle fertig sind, es ist eine Zinssenkung, fast so, als würden sie versuchen, die Hand zu erzwingen.“

Der Rückgang der Renditen trug dazu bei, dass große Wachstumstitel wie Microsoft (MSFT.O) um 1,5 % und Apple (AAPL.O) um 1,7 % zulegten und sowohl dem S&P 500 als auch dem Nasdaq den größten Auftrieb gaben.

Nach vorläufigen Daten legte der S&P 500 (.SPX) um 12,83 Punkte oder 0,29 % zu und schloss bei 4.378,81 Punkten, während der Nasdaq Composite (.IXIC) um 122,66 Punkte oder 0,91 % auf 13.641,44 zulegte. Der Dow Jones Industrial Average (.DJI) stieg um 62,14 Punkte oder 0,18 % auf 34.158,00.

Der S&P 500 (.SPX) verzeichnete seinen siebten Tag in Folge im grünen Bereich, während der Nasdaq (.IXIC) seinen achten Anstieg in Folge verzeichnete, die längste derartige Serie für jeden Index seit zwei Jahren. Der Dow legte zum siebten Mal in Folge zu, der längste seit 13 Sitzungen im Juli.

Energie (.SPNY), der Sektor mit der schlechtesten Performance während der Sitzung, fiel um mehr als 2 %, da sich die Rohölpreise aufgrund von Nachfragesorgen und einem festeren Dollar um mehr als 4 % einpendelten.

Auch die Präsidentin der Dallas Federal Reserve Bank, Lorie Logan, stimmte zu und sagte, dass sie letzte Woche zwar dafür plädierte, den Leitzins der Fed auf Eis zu lassen, um zu prüfen, ob die finanziellen Bedingungen ausreichend streng seien, um die Inflation zu senken, dieser aber immer noch zu hoch sei.

Uber Technologies (UBER.N) stieg, da das Fahrdienstunternehmen für das vierte Quartal einen über den Schätzungen liegenden bereinigten Kerngewinn prognostizierte.

Datadog (DDOG.O) stieg sprunghaft an, nachdem das Unternehmen seine Prognose für den bereinigten Jahresgewinn und -umsatz angehoben hatte.

Berichterstattung von Chuck Mikolajczak

